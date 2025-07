«Un dolore che non ha parole» 

«Un dolore acuto che non ha parole». Dal pulpito il vescovo Mauro Maria Morfino non cerca espressioni consolatorie, ma si affida alla spiritualità e al mistero. «La morte di Fabrizio? Noi diciamo sia stata precoce, ma non sappiamo che cosa sia precoce e cosa non lo sia. Certamente ci spinge a vivere diversamente. La sua morte non ci può lasciare come ci ha trovato». La chiesa di Santa Maria La Palma ieri mattina era gremita all’inverosimile. Centinaia di persone, familiari, amici, compagni di scuola, sportivi, conoscenti, tutti uniti nel dolore e nel ricordo. In prima fila, spezzati dalla sofferenza, i genitori e la sorella.

Gli amici

Gli amici di sempre hanno atteso nel piazzale della chiesa che uscisse la bara di legno chiaro per accoglierla con il rombo dei motori e i palloncini. Poco prima erano state le loro motociclette a scortare il carro funebre, dalla provinciale fino alla borgata. Adolescenti dallo sguardo smarrito, gli stessi con cui il giovane aveva condiviso la passione per le due ruote e che dallo scorso novembre lo avevano accolto nel branco dei centauri, da quando finalmente Fabrizio era riuscito ad avere il suo bolide da strada, una Ktm 125. Proprio su quella moto purtroppo ha perso la vita, il 22 luglio, sulla provinciale 44, dopo uno scontro con un’auto di turisti spagnoli. «Era prudente – raccontano con voce rotta – quando uscivamo in gruppo era sempre in coda, ultimo. Non gli piaceva rischiare». In chiesa riecheggiano parole semplici ma cariche di affetto: «Eri buono, altruista e solare, sempre pronto a mettere da parte te stesso per far sorridere qualcun altro». I compagni di Taekwondo di Olmedo, i docenti e gli studenti di Porto Torres, tutti hanno voluto esserci. Per stringersi alla famiglia, per salutare un ragazzo che ha lasciato un segno profondo in chiunque lo abbia conosciuto. Voleva fare il carabiniere Fabrizio Calaresu, lo aveva scritto anche in una tesina. Frequentava con profitto l’istituto Nautico di Porto Torres, praticava l’arte marziale, ed era cintura nera. Amava la sua moto, una passione che gli aveva aperto le porte del “gruppo moto”, una chat tra amici uniti dall’amore per le due ruote. Una banda allegra e affiatata, una quarantina di ragazzi che organizzavano uscite fuori porta, pizzate, serate in discoteca. Spensieratezza, entusiasmo, voglia di vivere: roba da ragazzi, insomma. «Ci ha insegnato a voler bene e stare sempre uniti».