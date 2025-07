un dolce primato per chiara obino 

Successi tricolori e record mondiali per gli atleti sardi impegnati nei Campionati Italiani Assoluti di Apnea disputati nelle acque del Porto di San Nicolò (Riva del Garda). A partire da quello siglato dalla regina degli abissi Chiara Obino, che con un tuffo a -92 metri si è aggiudicata il titolo italiano nel monopinna e ha siglato il nuovo record mondiale in acqua dolce. A rendere ancora più speciale l’ennesimo successo è stato il debutto con vittoria della figlia sedicenne Cecilia Puddu Obino, che con un tuffo a -25 metri si è aggiudicata il Campionato Italiano Junior nella specialità con pinne. A segno anche Michele Usai, alfiere dell’Apnea Club Cagliari che ha raggiunto i -67 metri e vinto il titolo italiano col nuovo record del mondo nella specialità rana in assetto costante senza attrezzi. Record iridato con pinne per il torinese Davide Carrara (Sub Sinnai) con -93 metri.

Regina degli abissi

«È stata un’esperienza particolare e molto intima», ha raccontato la quarantanovenne apneista e dentista cagliaritana Chiara Obino. «Non è una questione di profondità - in mare il mio personale è -103 metri, qui “solo” -92 -, ma di condizioni differenti che impongono di costruire il tuffo quasi da zero. Sotto i 35 metri l’acqua raggiunge appena i 10º, inoltre occorre cambiare i piombi perché la galleggiabilità è diversa rispetto al mare e poi la visibilità è scarsissima, tanto che ci si immerge con una pila sulla testa per illuminare il cavo. Ho effettuato solo due tuffi in allenamento e, siccome la gara si disputava su un tuffo secco, perciò diverso, era fondamentale la massima concentrazione per fare tutto in maniera corretta». Un doppio successo familiare. «Era l’esordio di Cecilia, come me tesserata per la società ligure Riviera dei Fiori. Pur essendo ancora molto giovane, in mare già raggiunge i -40 metri. Nel lago è arrivata a -25 e non era affatto semplice».

