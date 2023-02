Un docufilm per promuovere il territorio 

Promuovere il Sarrabus e il Gerrei portando all’attenzione internazionale l’immenso patrimonio storico e archeologico del territorio. Come? Attraverso il docufilm “Solo Pietre” che coinvolge i Comuni di Muravera , San Vito , Ballao , Armungia , Escalaplano e, soprattutto, le miniere di antimonio e il centro abitato di Villasalto .

È l’idea di un gruppo di giovani guidati dal muraverese Martino Zedda, fondatore del progetto Archeo Sarrabus e direttore di produzione. «L’obiettivo - spiega Zedda - è stimolare una riflessione sulla riscoperta dei valori sociali legati alla propria storia e cultura attraverso la proposta di esempi virtuosi. In questo caso l’esempio è dato dall’opposizione del protagonista del docufilm al menefreghismo e agli interessi dei suoi superiori».

l docufilm è ambientato nel 1940 e il protagonista è Luigi, un ingegnere minerario di origine sarda mandato in Sardegna per incrementare la produzione di antimonio in vista dello scoppio della guerra. «Luigi - aggiunge Zedda - è cresciuto ascoltando i racconti della sua meravigliosa terra ma la realtà è molto più bella e interessante. Il viaggio in Sardegna rinnoverà in lui la passione e l’interesse per le testimonianze dell’antica civiltà nuragica e ne diventerà uno strenuo difensore».

Il primo ciak del docufilm “Solo Pietre” è stato dato a Ballao. Il regista - colui che ha dato il via al progetto - è Gabriele Carrus, anche lui di Muravera: «Le riprese vere e proprie - spiega Carrus - inizieranno ai primi di marzo e andranno avanti per un paio di mesi. Gireremo, oltre che nei centri abitati, all’interno di alcuni siti archeologici di particolare interesse come nuraghe Basoru, la Torre dei Dieci Cavalli e Funtana Coberta. Tante scene saranno ambientate nelle miniere di antimonio e nel centro di Villasalto».

Nel cast, oltre agli attori, diverse comparse locali. Co-produttrice è l’associazione Limen Sarrabus Gerrei presieduta dal giovanissimo Danilo Melis di San Vito. La sceneggiatura è a cura di Massimo Mazzoni, il direttore della fotografia è Luca Valdes e il compositore Gabriele Di Girolamo. Il nostro obiettivo - conclude Carrus - è presentarlo al pubblico nel mese di giugno». (g. a.)