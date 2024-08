«Un disturbo molto diffuso che ci riguarda per tutta la vita» 

«L’insonnia è un disturbo estremamente diffuso nella popolazione generale in tutte le fasi di vita», sostiene la professoressa Monica Puligheddu, neurologa al Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari: «Ovviamente i fattori scatenanti e le cause cambiano a seconda delle diverse fasce d’età. La situazione è differente poi tra forme episodiche e forme croniche (al di sopra dei tre mesi di persistenza). La nostra Regione non fa eccezione. Certamente noi ci troviamo in una situazione privilegiata dove l’esposizione al sole (il più importante regolatore del nostro ritmo circadiano sonno-veglia) è decisamente favorevole, tuttavia il disturbo è piuttosto frequente (oltre il 45% dei pazienti del nostro Centro ne sono affetti), soprattutto in relazione al ritmo di vita, lo stress psicofisico e le attività sociali e lavorative».

Come si può affrontare l’insonnia in Sardegna? «Il primo referente», risponde la professoressa, «è certamente il medico di medicina generale o il pediatra, che ha il compito di raccogliere e inquadrare la tipologia di insonnia e fornire le misure più corrette. Successivamente, in caso di forme croniche che superano i tre mesi, è opportuna la presa in carico dello specialista esperto in medicina del sonno. In Sardegna esiste il nostro Centro riconosciuto come riferimento regionale (AOU Policlinico Monserrato)», spiega Puligheddu, «c’è poi l’ambulatorio in Ogliastra (Jerzu) e ci sono diversi specialisti riconosciuti esperti dall’Associazione Nazionale di Medicina del Sonno (Città metropolitana, san Gavino, Nuoro, Sassari e Olbia) che operano sia in regime pubblico che privato. Molti specialisti della medicina territoriale, inoltre, si occupano di medicina del sonno. La terapia di prima indicazione è la cognitivo-comportamentale per l’insonnia, erogata da psicoterapeuti specializzati e con competenze in medicina del sonno. Ad oggi in Sardegna non vi sono centri che erogano la terapia in regime di Servizio sanitario nazionale, e sono pochi gli esperti dedicati».