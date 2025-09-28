VaiOnline
Serramanna
29 settembre 2025 alle 01:19

Un disservizio? C’è il sito web 

A Serramanna l’amministrazione comunale ha attivato una sezione sul sito istituzionale per la segnalazione dei disservizi da parte dei cittadini. Il servizio consente di inoltrare online segnalazioni su guasti, mancati ritiri dei rifiuti, pulizia strade, buche e altri problemi legati a urbanistica, ambiente, viabilità, patrimonio pubblico, pubblica sicurezza, accessibilità e tributi. Non è necessario l’accesso con Spid o Cie.

Il nuovo strumento integra, senza sostituirle, le segnalazioni tradizionali fatte direttamente a sindaco, assessori o agenti della polizia municipale, storicamente punto di riferimento sul territorio.

L’avviso ufficiale è disponibile sulla pagina web comunale. Il servizio mira a rendere più semplice e immediata la comunicazione tra cittadini e uffici. (ig. pil.)

COMMENTI

