«Un dispiacere  rischiare di perdere quest’occasione» 

«Non conosco i dettagli della vicenda, ma sono certo che l’assessore Chessa saprà recuperare. Ha fatto molto per l’Isola con gli eventi sportivi e le qualificazioni alla Coppa America sarebbero la ciliegina sulla torta, perché posizionerebbero la città e la Sardegna in un contesto internazionale di altissimo livello, generando un importante indotto economico. Siamo la città di Luna Rossa, sarebbe un dispiacere per tutti perdere questa occasione». Il sindaco Paolo Truzzu sceglie la cautela, certo (e soprattutto fiducioso) che in questi giorni il caso-Luna Rossa possa rientrare annullando così l’ipotesi che la tappa di World Series possa veramente saltare.

E intanto il gruppo dei Progressisti del Consiglio regionale promette battaglia. E annuncia che nei prossimi giorni presenterà una dettagliata richiesta di accesso agli atti rispetto alla gestione della tappa cagliaritana dell’AC World Series dell’America’s cup. «La vicenda appare, almeno da quando si apprende dalle prime ricostruzioni giornalistiche – scrivono in una nota – segnata da un inaccettabile pressappochismo, a cui si aggiunge una mancanza, ormai cronica quando si parla di assessorato al Turismo, di condivisione e di trasparenza. È nostra intenzione fare piena luce sulla questione così come stiamo contribuendo a fare su tutte le attività connesse con la spesa e la programmazione turistica regionale». (a. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA