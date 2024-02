Un disegno per i centenari 

“Domani” è una dedica ai centenari di Esterzili. Il nuovo murale che da qualche giorno domina in via Vittorio Emanuele è stato realizzato dall’artista di Atzara, Mauro Patta.

«Nella composizione è rappresentato un anziano rivolto verso la vallata che guarda fiero a un nuovo avvenire di Esterzili», spiega l’artista, «il personaggio non si concentra sul passato alle sue spalle, come ci si potrebbe aspettare da un anziano, ma rivolge il suo sguardo verso le nuove generazioni sperando in un futuro prospero per il suo paese».

Ai piedi del nuovo murale inizieranno anche i lavori per dare vita alla piazza dedicata ai centenari esterzilesi. (fr. me.)

