Un disegno di legge per imporre l’alt all’invasione eolica 

C’è una proposta che non può restare chiusa in un cassetto. La minaccia di un’invasione di pale eloliche in Sardegna non si affronta con il silenzio: «Bisogna agire subito». E il Comitato scientifico per l’Insularità non ha perso tempo. Così ieri, dall’Hotel Regina Margherita, a Cagliari, è stato lanciato un segnale inequivocabile ai deturpatori di un territorio millenario: «Giù le mani dalle nostre campagne». Quelle dove una rete di sentieri collega ancora, come al tempo dei romani, paesi e borghi ancestrali, tra nuraghi, domus de janas, pinnettos e spiagge da favola. «Installare le pale eoliche in quelle pertinenze significa distruggere un pezzo di storia». Ma chi deve agire è la politica.

L’iniziativa

Il Comitato scientifico sollecita la Giunta Todde ad approvare un disegno di legge sulle “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia del paesaggio rurale della Sardegna e per il completamento della pianificazione e la tutela dell’intero territorio regionale”.

Salvaguardia

Dal tavolo della presidenza del convegno, i relatori hanno esposto i contenuti salienti della proposta: «È necessario estendere il Piano paesaggistico regionale dalle zone costiere alle zone interne, perché si risarciscano separatezze e soluzioni di continuità tra paesaggi e paesaggi; sostanzialmente, tra differenziati diritti e doveri, e gerarchie tra persone», ha detto Maria Antonietta Mongiu, presidente e anima del Comitato. «Dobbiamo fermare, seguendo il sentire comune, l’assalto al territorio e alle coste. Si rischia di distruggere campagne, antichi sentieri e tessiture rurali senza alcuna pianificazione. Dov’è l'analisi dell'impatto degli impianti produttori di energia?», si chiede Mongiu. Per poi lanciare un messaggio ai gruppi politici in Consiglio: «Non si dividano, è una proposta è semplice. Ribadiamo: questo disegno di legge ovvia alla differenza di diritti e di doveri tra persone che vivono in un territorio tutelato dall'articolo 9 della Costituzione, grazie al Ppr, e persone i cui territori sono privi di regole. Ben peggio della Legge delle Chiudende». Durante l’incontro cagliaritano, a cui hanno preso parte anche l’avvocata Rita Dedola, il prorettore per la ricerca dell’Ateneo di Sassari Giuseppe Pulina e Giuseppe Biggio, già dirigente del servizio Urbanistica regionale, ha destato interesse anche l’intervento di Cristina Ornano, presidente del Tribunale di Sorveglianza. «La direttiva europea del 2018, poi rivista con il Green Hill, ha stabilito per i Paesi dell'Ue l'obiettivo del 55% del totale delle energie rinnovabili sul consumo nazionale», ha spiegato. «Il legislatore nazionale, nel dare attuazione a questa indicazione europea, ha elevato gli obiettivi al 72% del totale delle energie rinnovabili sui consumi al 2030». Ma c’è un però: «Per farlo ha messo in atto una normativa che crea delle grosse disparità di trattamento tra le regioni, a danno in particolare delle regioni del Meridione. E, tra queste, la Sardegna».

Il legislatore

L’azione del legislatore prevede una serie di interventi normativi che – come ha spiegato la giudice –, «da un lato creano una disparità all'interno della stessa regione tra aree idonee e aree non idonee, mentre il territorio regionale deve essere tutelato complessivamente, ed espone una parte del territorio a una presenza di un'azione massiva di realizzazione di impianti industriali». Non è tutto, perché «dall'altro, con una normativa che deroga totalmente alle procedure, in nome di una semplificazione che di fatto però è una deregolazione di tutta una materia, non deroga semplicemente alle attuali procedure ordinarie, ma le mette nel nulla, senza consentire un controllo preventivo delle azioni, con il rischio di infiltrazioni malavitose». Conclusione: «Quel che si deve fare, come ci indica la Corte costituzionale, è effettuare il controllo prima che la scelta sul paesaggio si consumi», chiosa Ornano, «per evitare conseguenze irreversibili».

