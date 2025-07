Un direttore per il sito minerario di Rosas 

La sede del complesso minerario Rosas, nella frazione di Terrubia (Narcao) avrà presto un nuovo direttore. Si tratta del sito che comprende diverse strutture tra cui il museo di Rosas, e il museo Storico e Mineralogico situato all’interno del villaggio minerario di Rosas.

Tra le responsabilità del direttore del Museo rientreranno la conservazione, la sicurezza, la gestione e valorizzazione delle collezioni affidate e, inoltre, in accordo con l’amministrazione comunale e con il personale appositamente incaricato, sarà responsabile dell’identità e della missione del museo.

C'è tempo fino al 25 luglio (entro le 11.30) per partecipare alla selezione pubblica per titoli e progetto, per il conferimento dell’incarico. Il contratto di lavoro autonomo sarà per un periodo di due anni, e la domanda sottoscritta dal candidato dovrà contenere la documentazione (pubblicata nel sito del Comune) e pervenire tramite il portale di reclutamento inPa. Tra i requisiti richiesti, la laurea specialistica o il diploma di laurea del vecchio ordinamento in una delle discipline inerenti le collezioni del museo (Museo mineralogico) e formazione o competenza certificata in museologia, esperienza pluriennale in ambito museale (pubblico o privato) oppure in istituti affini, e conoscenza della lingua inglese.

