«Un direttore per il San Camillo» 

La vertenza sanità viene rilanciata a Ortueri con una manifestazione che si è svolta ieri. L’iniziativa ha richiamato le urgenze di un territorio che non si arrende a una sanità ridotta ai minimi termini e protesta contro servizi sempre più inadeguati. Ieri ha fatto tappa il presidio itinerante straordinario del comitato Sos Sanità Barbagia Mandrolisai per denunciare la grave crisi davanti a decine di cittadini. L’ennesima occasione in cui è stata ribadita la condizione di forte emergenza sanitaria nel distretto di Sorgono con reparti ospedalieri sguarniti, carenza di medici di base, assenza del pediatra di libera scelta, mancanza di specialisti e altre problematiche.

Gli attivisti

«Stiamo sensibilizzando la popolazione con sit in itineranti, un modo più diretto di coinvolgere le persone, che sta dando i suoi frutti - dice Bachis Cadau di Sos Sanità -. Manca tanto, troppo, nel territorio, e sarebbe già un buon inizio la nomina di un direttore di presidio al San Camillo che attualmente manca, portare avanti l’atto aziendale vigente, e facilitare le pratiche per le prestazioni aggiuntive dei medici. Resta per noi inspiegabile la scelta della Regione di non confermare il percorso che avrebbe portata all’arrivo dei medici cubani. In una situazione come la nostra i medici stranieri sono una risposta legittima». Il comitato ha poi annunciato che la mobilitazione proseguirà con una grande manifestazione a Cagliari il 7 marzo.

Il sindaco

Presente al sit in il sindaco Francesco Carta che ha messo in luce le tante criticità della sanità nel Mandrolisai e parlato anche di segnali positivi. «Negli ultimi mesi si registrano segnali concreti di miglioramento, in particolare per l’ospedale San Camillo - ha affermato - dove è in corso un progressivo rafforzamento dell’organizzazione dei servizi e della capacità di risposta ai bisogni del territorio. Un contributo importante arriva dalla Asl di Nuoro che, insieme ai Comuni e alla Comunità montana, sta attivando ambulatori di cardiologia e radiologia di prossimità. La situazione impone a tutti un approccio lucido e pragmatico, il ruolo degli amministratori locali e del comitato Sos sanità rimane quello di interlocutori attenti e costruttivi, impegnati a rappresentare con responsabilità le istanze delle comunità e a collaborare con la Asl affinché al Mandrolisai sia garantito un sistema sempre più efficiente».

