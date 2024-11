«Un direttore? Non ha senso» 

Da due anni sotto la guida di un direttore facente funzioni (Francesco Obino) e con un organico sottodimensionato. La Fondazione Oristano, società partecipata del Comune, nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale cittadino, per i consiglieri di minoranza «è una scatola vuota».

La polemica

Nessun bando all’orizzonte per dare finalmente una guida all’organismo: «Non ci sono i fondi e neppure una struttura complessa da dirigere», aveva spiegato in Aula l’assessore alla Cultura, Luca Faedda, suscitando la reazione stizzita del capogruppo di Oristano al Centro, Giuliano Uras: «Esiste un regolamento e va rispettato, tanto più se ben due commissioni si sono espresse in tal senso».

«Presenza ingiustificata»

Per il presidente della Fondazione, Carlo Cuccu, però, non ci sono le condizioni. «Attualmente il personale della Fondazione è composto da diciassette unità, una parte impiegata nel museo Antiquarium - spiega - troppo poche per giustificare la presenza di un direttore che per carico di responsabilità ha diritto ad un trattamento economico adeguato».

Sulla cifra non si sbilancia, lo statuto prevede che sia il Consiglio di amministrazione a stabilirlo, ma si parla di oltre il doppio dei 32mila euro annui riconosciuti all’attuale facente funzioni. Che per la cronaca ricopre il ruolo da gennaio 2023, mentre l’articolo 30 del regolamento prevede che la carica sia rinnovabile per un solo mandato.

Le incongruenze

È solo una delle incongruenze tra i dettami dello statuto, approvato nel settembre del 2022, e la loro reale applicazione. Lo stesso articolo evidenzia chiaramente che il Cda «nomina, successivamente all’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica per un incarico a tempo determinato, il direttore generale della Fondazione».

«È previsto - replica il presidente, Carlo Cuccu - non c’è uno dicitura che lo imponga». Di fronte alla provocazione del consigliere Uras: «A questo punto modifichiamo lo statuto», Cuccu replica: «Potrebbe essere un’ipotesi, ma è il socio fondatore a decidere».

Tra gli obblighi dettati dal regolamento, all’articolo 9 anche la presentazione del «piano triennale del fabbisogno del personale, da adottare annualmente, con alleata la citazione organica, la quantificazione dei costi del personale e le risorse destinate alle politiche di sviluppo».

Ruolo e contributi

«La Fondazione Oristano ha un ruolo fondamentale in città - sottolinea Carlo Cuccu - si occupa degli aspetti burocratici della Sartiglia, con il reperimento delle risorse pubbliche e private, della promozione turistica e degli eventi culturali».

Senza le “iniezioni” economiche della Regione, e non solo, però la Fondazione non cammina. Da Cagliari nel 2023 alla Fondazione sono arrivati 440mila euro, dal ministero della Cultura 580mila euro e dal Comune altri 368mila euro.

L’ultimo bilancio però è ancora in fase di approvazione. «C’è un piccolo utile di esercizio», conclude il presidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA