Con le 13 attestazioni appena rilasciate dalla Regione ad altrettanti disoccupati, si sono conclusi i corsi formativi di operatore di grafica pubblicitaria (360 ore, 108 di laboratorio) e di operatore dei servizi all’infanzia o ludotecario (375 ore, 115 di laboratorio). Corsi finanziati dalla stessa Regione ed organizzati gratuitamente grazie alla partnership stretta oltre 3 anni fa tra Comune e agenzia Insignia. Grazie alle certificazioni per 5 nuovi grafici ed 8 ludotecari ci sono ora 13 persone (tutte tra i 18 ed i 45 anni) che potranno spendere nel mercato del lavoro le competenze appena acquisite e si aggiungono alle 50 già formate nei 3 anni. «Tra l’altro», spiega il formatore Paolo Zuddas, «gli esaminatori hanno espresso vivo apprezzamento per l’intero progetto formativo e per il livello dei candidati, distribuendo valutazioni tra il 94 su 100 ed il 100 su 100 per i 5 grafici e tra il 78 su 100 ed il 100 su 100 per gli 8 ludotecari». Per via delle tante richieste sono in rampa di lancio un secondo corso per ludotecari e uno da operatore di segreteria. «Attendiamo solo l’attivazione della Regione», dice Zuddas. «Continueremo ad operare insieme ad Insignia e ad investire sulla formazione ad alto livello a Domusnovas», dice l’assessore ai Servizi Tecnologici Fabrizio Saba.

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