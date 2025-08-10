Un difensore per Allegri 

Roma. Cercasi difensore. Forte dei 40 milioni che riceverà dal Newcastle per Thiaw, il Milan si è rivolto alla Fiorentina per Comuzzo, ricevendo però un no dai viola, che non vogliono privarsi di questo giocatore, molto stimato dal tecnico Pioli. Così il ds dei rossoneri Tare è andato su De Winter, anche per anticipare la possibile concorrenza dell’Inter, e ci sono contatti in corso con il Genoa sulla base di 25 milioni di euro e accordo col giocatore già trovato. Parallelamente, prosegue la trattativa con lo Young Boys per Athekame, elemento individuato per la fascia destra.

Il ballo degli attaccanti

Allegri continua a chiedere un attaccante e verrà accontentato, perché arriverà uno tra Vlahovic, il favorito dell’allenatore, Hojlund ed Embolo, ultimo nome della lista del club. In uscita c’è Musah, conteso da Napoli (Conte lo ha richiesto espressamente) e Nottingham Forest, società quest’ultima che tratta anche con la Juventus per Douglas Luiz. La società bianconera continua studiare il modo per far tornare Kolo Muani dal Psg. Il nodo potrebbe essere sciolto cedendo Kelly al Sunderland, disposto a spendere 20 milioni, e poi trovare l’accordo con i parigini sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con riscatto fissato nel 2026 a condizioni facilmente raggiungibili, per una cifra tra i 30 e i 35 milioni. Il giocatore da parte sua vuole solo la Juve e ha già detto di no a qualsiasi altra possibile destinazione. Non c’è solo Lookman nelle menti dei dirigenti dell’Inter, che, oltre alla cessione al Cagliari di Sebastiano Esposito, continuano a lavorare su diversi fronti.

L’asta

Fiorentina, Bologna e Sassuolo (che per la porta sta prendendo Muric dall’Ipswich) si sono fatte avanti per Asllani e il club nerazzurro è disposto alla cessione dell’ex Empoli. La richiesta è di 20 milioni di euro e questo ha frenato gli estimatori del centrocampista albanese. Se l’Inter riuscirà a chiudere positivamente questo affare in uscita, andrà poi su Frendrup del Genoa, seguito da tempo. La Roma cerca un attaccante, ha messo nel mirino Krstovic del Lecce ma su questo giocatore ora ci sono anche i tedeschi del Wolfsburg, pronti a offrire 20 milioni per un acquisto a titolo definitivo.

Un bomber serve anche all’Atalanta, i cui dirigenti sono volati in Inghilterra. Segno che stanno cercando di stringere per Rodrigo Muniz del Fulham, primo nome della loro lista. In uscita El Bilal Touré, sul quale c’è il Psv Eindhoven. Wendel Meister, attaccante danese del Rennes, torna invece al Pisa dove affiancherà il neo acquisto Nzola. Per la difesa preso l’argentino Troilo dal Belgrano. Infine Nunez, 26enne bomber uruguayano del Liverpool e sogno di mercato di vari club della Serie A, ha scelto l’Arabia Saudita, dove ha firmato un triennale con l’Al Hilal di Simone Inzaghi: 55 milioni più bonus la cifra che riceveranno i Reds.

RIPRODUZIONE RISERVATA