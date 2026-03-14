Un difensore civico per i cittadini 

Pratiche bloccate, uffici che rispondono in ritardo disservizi, visite sanitarie per la richiesta di riconoscimento dell’invalidità con tempi biblici o decisioni amministrative poco chiare. Sono moltissime le situazioni in cui i cittadini si perdono nei meandri della pubblica amministrazione ma adesso avranno un nuovo alleato: il Consiglio provinciale del Sulcis Iglesiente ha approvato il regolamento che istituisce il difensore civico provinciale, una figura indipendente che avrà il compito di aiutare i cittadini quando incontrano problemi con la pubblica amministrazione.

Il riferimento

La normativa nazionale aveva eliminato la figura del difensore civico comunale, ma consente alle Province di svolgere questo ruolo anche per i Comuni che decidono di aderire con una convenzione. In questo modo potrà diventare un punto di riferimento per tutto i 24 Comuni che fanno parte dell’ente intermedio. Il suo ruolo sarà quello di verificare la situazione, chiedere chiarimenti agli uffici e cercare di risolvere il problema facendo da tramite tra cittadini e amministrazioni. «La Provincia riconosce tra i propri principi la tutela dei diritti dei cittadini e il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa. - spiega il presidente Mauro Usai - Per questo motivo viene valorizzata la figura del difensore civico, un’istituzione indipendente che tutela i cittadini nei confronti della Pubblica amministrazione e interviene in caso di ritardi, disfunzioni, abusi o inefficienze burocratiche».

Il metodo

Secondo quanto stabilito dal regolamento, il difensore civico sarà eletto dal Consiglio provinciale, resterà in carica tre anni e potrà essere riconfermato una sola volta. Potrà intervenire su richiesta dei cittadini oppure anche di propria iniziativa quando emergono irregolarità o disfunzioni negli uffici, con la possibilità di consultare gli atti e chiedere il riesame delle decisioni amministrative.Per ora, però, non c’è ancora un nome per ricoprire l’incarico: «Non abbiamo ancora valutato dei nomi ma avverrà in breve tempo», assicura il presidente Usai. Non tratterà solo di questioni legate alla Provincia: il difensore civico potrà intervenire anche nei confronti di altri enti pubblici, contribuendo a rendere più semplice il rapporto tra i cittadini e la burocrazia che troppo spesso rende biblici i tempi di attesa anche per pratiche banali che avrebbero bisogno di poco tempo per essere sbrigate.

Una novità che sarà certamente apprezzata da tutti coloro che sino a oggi si sono trovati in difficoltà con uffici e autorizzazioni varie ma non non convince proprio tutti. Rita Melis, referente per il Sulcis Iglesiente della Rete sarda in difesa della sanità pubblica, ad esempio, esprime diversi dubbi: «Per quanto riguarda la sanità, esiste già il Tribunale del malato, che dovrebbe di già in qualche modo difendere la situazione sanitaria. Però vediamo che, in ogni caso, non può muovere grandi azioni. Prima di mettere un difensore, cerchiamo di risolvere i problemi a monte. Se questa figura viene istituita politicamente, è chiaro che non è davvero una figura esterna e libera di fare tutto ciò che dovrebbe fare per aiutare i cittadini».

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