Un difensore centrale per la Torres 

Sassari. Prima amichevole della nuova stagione per una Torres sempre più giovane, che ha ingaggiato anche il difensore Riccardo Stivanello, ex Juventus Under 23, classe 2004. Si gioca oggi alle 17 al campo sportivo di Pieve di Cadore. L’avversaria è il Padova, neopromossa in Serie B grazie alla vittoria del campionato nel girone A della Serie C. Sarà l’occasione per avere una prima idea dei dettami tattici impostati dal nuovo tecnico Michele Pazienza.

Curiosamente le due squadre si sono affrontate in amichevole anche la scorsa estate, quando i rossoblù erano sempre in ritiro a Sappada. Finì 2-2 dopo il vantaggio nel primo tempo della Torres grazie alle reti di Fischnaller e Varela, due giocatori che non fanno più parte della rosa.

L’organico si è invece arricchito con il ventunenne Riccardo Stivanello, difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del Bologna (è stato anche capitano della Primavera) per poi passare in prestito alla Juventus Under 23 con cui però nella stagione passata ha disputato solo sei gare, compresa la Coppa Italia, per colpa di un infortunio ai legamenti crociati di un ginocchio che ha richiesto in autunno l’operazione. Il giocatore arriva in prestito dai felsinei.

