Un dibattito e un live degli Assalti Frontali 

Tornano in città gli Assalti Frontali, lo storico gruppo romano, tra i pionieri della old school dell’hip hop italiano. E questa volta tornano non solo per cantare, ma anche per presentare il libro “Cambiare il mondo con il Rap”, scritto da Luca Mascini (Militant A), lo storico frontman della band fondata nel 1991 dell’esperienza degli Onda Rossa Posse.

Il 17 novembre, la band sarà a Su Tzirculu (via Molise, 58, ore 20.30) con un reading del rapper che dialogherà con Willy Valanga della sua ultima opera: un racconto in presa diretta, ma allo stesso tempo anche un diario e un romanzo, sul laboratorio che Militant A tiene da anni nelle scuole di mezzo mondo, con i bambini e i ragazzi di ogni età e di ogni estrazione sociale. Il rap come strumento per tirare fuori l’energia che gli studenti hanno dentro e formare una coscienza sociale e critica.

Dopo il dibattito si terrà il concerto, con ai piatti il dj Pille (Daniele Pileri) e l’esibizione della band che, da oltre trent’anni, è testimone di numerose battaglie popolari: dalle occupazioni dei centri sociali e delle università, alle contestazioni contro le ingiustizie della società. La loro musica è sempre stato esempio di coesione, inclusione e rivoluzione. Dall’esperienza degli Onda Rossa Posse (ORP) che, nel 1990, pubblicarono l’album “Batti il tuo tempo”, uno dei primissimi dischi hip hop cantati in italiano, nacquero due formazioni: gli AK47 (guidati da Castro X) e, per l’appunto, gli Assalti Frontali con le voci di Militant A e Pol G.

La band (con all’attivo 11 dischi) è nota per suo impegno politico e sociale, oltre che per le sue canzoni che affrontano sempre temi come la lotta alla discriminazione, le ingiustizie e la difesa dei diritti umani (nel 2019 ha ricevuto il Premio Amnesty International Italia).

