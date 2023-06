«Un dialogo aperto a tutti per la sanità del futuro» 

Un dialogo aperto a tutti per dare forma a un modello di sanità tagliato per l’Ogliastra. La giornata organizzata da Sardegna Futura, associazione interna al Partito Democratico, ha avuto lo scopo di riaprire il dibattito sulla sanità, coinvolgendo i cittadini, comitati e associazioni nell’elaborazione di una proposta politica. La discussione non solo si è concentrata su gioie e dolori di ospedale e distretto, ma anche su un nuovo modello atto a ridare slancio e attrattività a una Asl che soffre la lontananza dai grandi centri, non senza riferimenti alla stringente attualità dei 4 nuovi ospedali nell’isola e qualche richiamo alla “ogliastrinità” dei medici ogliastrini nel mondo.

L’attenzione non poteva che soffermarsi sul punto nascite chiuso da febbraio 2022. Aurelia Orecchioni, Uil Fpl, ha detto: «Un modello presuppone un ospedale attivo, vivo e il nostro piano piano si sta spegnendo. Ostetricia e pediatria sono chiuse, il consultorio è senza medico apre una volta la settimana. In ostetricia la notte non abbiamo medici neanche reperibili, non esiste una procedura, se dovesse arrivare una donna in travaglio, chi fa la diagnosi? Chi decide di trasferirla?». Tra gli interventi, Matteo Stochino, Lorena Urrai, dirigente medico Asl, e Davide Burchi presidente della conferenza dei sindaci: «Ci deve essere una sanità di qualità in Ogliastra e dipende molto anche da noi. L’esempio è che nel bando ad hoc per i ginecologi dell’Asl Ogliastra ci sono richieste superiori ai posti. Dobbiamo fare il possibile per rafforzare le nostre strutture sanitarie». (p. cam.)

