Un deserto di nome Ottana 

L’area industriale di Ottana è un deserto. Le ciminiere non fumano più ormai da diversi anni e sono stati rasi al suolo gli impianti chimici, realizzati agli inizi degli anni settanta del secolo scorso, dove si producevano fibre sintetiche, quali il poliestere e l'acrilico. Impianti che, per circa quarant’anni, hanno garantito migliaia di buste paga, anche nell'indotto, quindi impresso in tutto il territorio una nuova cultura industriale e sociale.

Sopravvissuti

A resistere all'interno di quel recinto, diventato storia, sono rimasti l'impianto di depurazione, la centralina per la produzione di energia elettrica, alimentata con olio di palma, la Costyrene (azienda che produce materiale per l'isolamento termico per l'edilizia), mentre all'esterno, dall'altra parte del Tirso, tra una miriade di capannoni inutilizzati, emerge una fabbrica diventata importante in tutta la Sardegna centrale. Si tratta della Antica Fornace, dove si producono guarnizioni in gomma, diventato un gioiellino in quel territorio devastato da anni di crisi.

Come Beirut

All'interno della fabbrica ex Enichem ora appare tutto surreale. Non ci sono più i maestosi impianti di produzione e soprattutto non ci sono più gli operai. Attorno ci sono soltanto distese di pannelli foltovoltaici e la vegetazione che si è impadronita di quello che è stato il simbolo della rinascita della Sardegna centrale. Un sogno durato meno di 40 anni e spazzato via dalla crisi.