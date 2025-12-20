VaiOnline
Promozione/a.
21 dicembre 2025 alle 00:29

Un derby senza vincitori 

L’Arborea prova a scappare ma la Tharros la raggiunge 

Arborea 1

Tharros 1

Arborea (4-2-3-1) : Stevanato, Sperandio, Demuru, Sabatel, Szafran, Cicu, Pibiri, Angioni (19’ st Serpi), M. Atzeni, Orro (30’ st P. Atzeni), Wolhein. In panchina Cotza, Muntoni, Poli, Casu, Cillano, Corona, Capraro. Allenatore Battolu.

Tharros (4-2-3-1) : Grotta (27’ st Ullasci), Dessì, F. Orrù, Orlando (8’ st Sanna), Mascia, Mameli (38’ st Vacca), Pitzalis (34’ st Pisu), N. Orrù, Calaresu, Lonis, Gianoli. In panchina Tugulu, Spiga, Cabitza, Palmas, Piras. Allenatori Frongia e Pinna.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : pt 7’ Sperandio; st 36’ (r) Lonis.

Note : ammoniti Demuru, Sabatel, Cicu, Pibiri, Wolhein, Orlando e Calaresu. Spettatori 300.

Arborea. Si chiude in parità il derby tra Arborea e Tharros. La sfida, combattuta e giocata a viso aperto, non ha deluso. Nel primo tempo meglio i padroni di casa; seconda parte di gara favorevole alla compagine ospite, che ha cercato con insistenza il pareggio.

La cronaca

Alla prima occasione passa l’Arborea. Al 7’ Angioni da destra fa partire un preciso cross basso per l’inserimento in area di Sperandio, bravo a calciare in rete un rigore in movimento. Al 12’ è sempre l’undici di casa ad affacciarsi in avanti con Marco Atzeni che conclude a lato. Il primo squillo della Tharros arriva al 16’ con un colpo di testa di Orlando, Stevanato mette in corner. Al 24’ e al 25’ doppia occasione per Pibiri, ma il giocatore di casa non è preciso nella conclusione. Al 42’ è Angioni a sfiorare il 2-0 con una pregevole punizione dai 25 metri che Grotta toglie dall’incrocio dei pali.

Ripresa

In avvio di ripresa M. Atzeni ci prova in due occasioni (al 9’ e al 18’), ma è impreciso. La Tharros sale di tono. Al 23’ progressione di Gianoli sulla destra, assist per Pitzalis che di testa manda alto. Al 25’ cross di Filippo Orrù, Gianoli di testa manda a lato. Dopo 1’ Lonis calcia a botta sicura ma non trova lo specchio. Al 36’ il pari: F. Orrù protegge palla in area ed è messo giù da un difensore: l’arbitro fischia il rigore che Lonis segna. Nel recupero Paolo Atzeni è messo giù dal neo-entrato Ullasci ma il numero 10 di casa era in fuorigioco.

