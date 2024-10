Un derby e due big match per la quinta giornata 

Monastir-Villasimius, Carbonia-Tempio e San Teodoro-Budoni sono le partite di cartello della quinta giornata del campionato di Eccellenza in programma oggi dalle 16 su tutti i campi. Il Monastir, sconfitto mercoledì scorso in Coppa Italia dal Carbonia e imbattuto in campionato, punta all’intera posta contro il Villasimius dell’ex Nicola Manunza. I sarrabesi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo la prima vittoria in campionato e il più recente successo di Coppa contro la Nuorese. Partita aperta a qualsiasi risultato. Il sorprendente Carbonia, al campo “Carlo Zoboli”, riceve un Tempio arrabbiato per aver subito la prima battuta d’arresto.

Riflettori puntati anche sul derby di San Teodoro. Un testa coda. I teodorini sono ultimi con appena un punto: cercheranno in tutti i modi di ostacolare la capolista Budoni. Per loro non sarà semplice scardinare la difesa biancoceleste, ancora con lo “zero” sulla casella delle reti subite.

Ad Alghero arriva la Ferrini Cagliari. I padroni di casa sono in forte ripresa e navigano in quarta posizione con Carbonia e Nuorese, a tre punti dalla prima della classe. I cagliaritani sono dietro ma con una vittoria aggancerebbero proprio i giallorossi.L’Iglesias è attesa al “Signora Chiara” dal Calangianus. Entrambe le compagini hanno vinto e perso due incontri senza mai pareggiare. L’imbattuto Taloro gioca sul difficile campo dell’Ossese. La Nuorese a Sassari contro il Li Punti. Chiude Ghilarza-Barisardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA