Un derby  da scudetto per l’Inter  

Milano. Un sogno, più che una ossessione. Ad Appiano Gentile risuonano frasi mourinhiane, alla vigilia del derby che potrebbe regalare all’Inter la matematica certezza del 20° scudetto. Battere oggi il Milan vorrebbe dire appuntarsi sulla maglia la seconda stella, ma il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ribadisce quello che lo Special One disse prima della finale di Champions League e del Triplete: nessuna ossessione. «Se sarà il grande giorno bene, ma non è una ossessione per me e per i giocatori», le parole dell’allenatore interista.

Il presidente

È fiero di questa Inter il presidente Steven Zhang, tornato a parlare a margine del Gran Premio di Formula 1 a Shanghai, dove era ospite. «Sono molto fiero della mia squadra e di tutti i membri dell’Inter, come presidente non potrei essere più contento. Ovviamente la prossima partita è importante, ma noi sappiamo quello che vogliamo», le parole del numero uno nerazzurro. Tra l’Inter e l’obiettivo per ora resta il Milan, alla ricerca del riscatto dopo l’eliminazione in Europa League e che arriva alla stracittadina dopo averne persi cinque consecutivi. «Il derby è sempre il derby, quindi ci sono ottime sensazioni. In questi giorni abbiamo lavorato tanto e bene, potrebbe essere una giornata speciale per tutta la famiglia Inter», il commento di Inzaghi. A dare la giusta carica ci hanno pensato anche i tifosi, arrivati in circa un migliaio ad Appiano Gentile per far sentire il proprio supporto a Inzaghi e ai giocatori. Per pensare al futuro ci sarà tempo. Un futuro che ripartirà da Inzaghi, come confermato dallo stesso Zhang. «Per me è un dono avere lui come allenatore. Poter lavorare come un allenatore come Inzaghi mi dà fiducia, calma e serenità all’ambiente. Non c’è alcun dubbio, continueremo insieme», ha spiegato il presidente, allontanando inoltre le voci di cessione.

Casa Milan

A Milanello, invece, amareggiato, infastidito, nervoso Stefano Pioli alla vigilia del derby. Il destino del tecnico del Milan sembra essere segnato e Pioli fatica a mantenere quell’aplomb che lo ha sempre contraddistinto, pur senza mai diventare scortese. «Si sta parlando troppo di me e da troppo tempo. Credo che questo non abbia fatto bene a nessuno. Non a me», risponde secco. Il derby arriva in un momento delicatissimo. Pioli assicura che «è stata una settimana di lavoro» concentrati su una sfida che deve essere di «orgoglio, riscatto, appartenenza». Poco importa se la Curva non sarà più dalla sua parte, «ci saranno 70 mila tifosi a San Siro, è quello che conta» afferma Pioli. Il bilancio dei derby è la macchia più grande sul suo curriculum.

