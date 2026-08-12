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Orroli.
13 agosto 2026 alle 00:26

Un depuratore in regalo per ricordare Ignazio Pinna 

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Sarà inaugurato domani a Orroli a partire dalle 18 il nuovo depuratore riqualificato dalla società Acciona. L'opera sarà inoltre dedicata alla memoria di Ignazio Pinna, orrolese e dipendente dell'azienda. L'intervento realizzato da Acciona ha consentito di risanare e ammodernare l'impianto comunale di depurazione posto a servizio dell'edificio di accoglienza del Nuraghe Arrubiu, restituendo piena funzionalità a un'infrastruttura essenziale per la fruizione sostenibile di uno dei più importanti siti archeologici della Sardegna. Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti dell'Amministrazione comunale, esponenti di Acciona, colleghi, familiari, amici e cittadini. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Orroli Alessandro Boi, e Luigi Patìmo, Country Manager Acciona Italia. «Ringraziamo la società», ha detto il sindaco Alessandro Boi «per questo prezioso intervento, un gesto nobile, in memoria di un caro amico, un grande lavoratore, che dedicava il suo tempo libero agli altri». «Restituiamo alla comunità», ha detto Luigi Patìmo «un'infrastruttura rinnovata e, allo stesso tempo, affidiamo a quest'opera il ricordo di Ignazio, alla sua competenza, la sua umanità e il legame che sapeva creare con le persone, un esempio per tutti».

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