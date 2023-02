«Un delitto unico per ferocia» 

Già, è questo il punto saliente del lavoro di Antonio Cocco. Se da un lato ha modificato il nome degli assassini di Villasimius, i due fratelli ritenuti responsabili del delitto e condannati all’ergastolo, e del loro nipote, all’epoca dei fatti minorenne, considerato il palo e condannato a vent’anni di reclusione, dall’altro Cocco ha riportato per filo e per segno tutto quello che riguarda le vittime: nomi, cognomi, età, anche i dettagli delle ferite mortali di quell’orrendo delitto. «I tre banditi oggi sono morti, i loro discendenti hanno diritto all’oblio delle colpe dei loro avi», dice Antonio Cocco, «ma esiste anche un altro diritto, sempre riconosciuto dalle corti europee, che è quello delle vittime di non essere dimenticate». E questo libro (casa editrice Copyleader, 138 pagine, 14 euro) vuole essere proprio questo, un monito: «Ho riportato anche un intervento di Bernardo Carpiniello, docente universitario di Psichiatria a Cagliari. Il professore esprime un concetto importante: i giudici non hanno sbagliato a non ammettere la perizia psichiatrica per gli imputati alla sbarra. Il male è una possibilità umana, come per gli orrori del nazifascismo non occorre scomodare la categoria del disturbo mentale per giustificare l’ingiustificabile esplosione della violenza: il male è una possibilità umana e la violenza, anche quella più cieca, è potenzialmente dentro qualunque uomo “normale”».

Folgorato sulla via della scrittura. Antonio Cocco ha 78 anni, vive a Cagliari, è di Pozzomaggiore, per tantissimi anni ha coltivato un hobby che ha radici importanti anche nel suo paese di origine: fisarmonicista folk. «Poi mi sono appassionato ai libri. Ne ho letto tanti, ne ho scritti due legati a filo doppio con la vita professionale: ho lavorato nella polizia penitenziaria a Mamone e a Buoncammino. In servizio avevo le chiavi dell’archivio e non c’ero mai entrato. L’ho fatto da pensionato. E proprio tra gli incartamenti ho trovato quello che riguarda probabilmente il delitto più efferato mai accaduto in Sardegna, quello di Giuliana Puggioni e dei suoi quattro bambini, uccisi a colpi di roncola durante una rapina a Castiadas nel 1952. L’altro libro l’ho scritto sui fatti di sangue avvenuti nella primavera del Duemila nel carcere di Sassari».

La ricerca

Oblio e memoria

Il lavoro da reporter di Cocco è rigoroso. «Era stato Antonio Arcadu a indicare subito agli inquirenti i nomi dei sospetti, due fratelli di Villasimius assidui frequentatori della dispensa dove la moglie Giuliana vendeva vino, lardo, formaggio e pasta ai residenti della case sparse di Castiadas e agli operai impegnati tra colonia penale e case coloniche sparse». « Me lo l’ha detto il cuore», spiegherà poi l’uomo rimasto vedovo e senza prole in quel febbraio di 71 anni fa.

«I due fratelli assassini cercarono di accusarsi a vicenda – prosegue l’autore del libro - il minore raccontò agli inquirenti che già in passato, sempre per denaro, il fratello aveva ucciso a Geremeas e a Villasimius, sempre con una roncola affilata. E ammisero: “I bambini ci avevano riconosciuti” . Durante il processo una petizione firmata “gente del Sarrabus” chiese la pena di morte per i tre assassini, e lo stesso pubblico ministero si interrogò sull’argomento, otto anni dopo l’abolizione della pena capitale dal codice penale italiano. A ogni udienza 150 tra carabinieri e poliziotti vennero schierati a protezione degli imputati trasportati dal carcere al palazzo di Giustizia: in tanti volevano linciarli, lo riportano anche le cronache dell’Unione Sarda».

Pagine di storia criminale, forse la più nera della Sardegna: una mamma e suoi quattro figli uccisi a colpi di roncola per poche lire. (p. c.)

