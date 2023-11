Un delitto premeditato? In questo caso la pena è l’ergastolo 

Roma. L'omicidio di Giulia Cecchettin è stato premeditato? L'interrogativo è di particolare rilievo, poiché il Codice penale prevede l'ergastolo quando l'omicidio volontario sia commesso con premeditazione. In assenza di una definizione legislativa ben definita, l'orientamento prevalente è quello in base al quale un omicidio volontario può qualificarsi come premeditato quando sussistono i due elementi costitutivi dell'aggravante: ideologico e cronologico.

La Cassazione in numerose sentenze ha precisato che affinché possa ritenersi sussistente la premeditazione è necessario per un verso che nell'animo dell'assassino maturi inequivocabilmente la decisione di uccidere, senza alcun dubbio o ipotesi di ripensamento; per altro verso, che intercorra un adeguato intervallo di tempo tra l'insorgere del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire un'adeguata riflessione sulla decisione di uccidere o sull'opportunità di rinunciare al delitto. In definitiva, aver manifestato l'intento di uccidere e poi aver ucciso senza alcun ripensamento, aver cercato l'occasione propizia, aver organizzato e studiato l'esecuzione del delitto sono elementi propri della premeditazione; al contrario, la prevalente occasionalità del delitto esclude che esso possa qualificarsi come premeditato.

Muovendo da queste basi giurisprudenziali la Procura di Venezia dovrà fare due valutazioni. La prima: se sia trascorso un intervallo di tempo congruo tra la prima manifestazione da parte di Filippo Turetta del proposito di uccidere Giulia, in assenza di ripensamento, e il momento dell'effettiva esecuzione del delitto, così sussistendo l'elemento temporale. La seconda: se l'omicidio sia stato occasionale o frutto di una maturata decisione di uccidere.

