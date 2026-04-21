«Un delitto per legittima difesa» 

«So di aver causato un grandissimo dolore e chiedo scusa a tutti, ma valutate la situazione in cui mi sono trovato». Andrea Giuntoli lo ripeté davanti al magistrato poche settimane dopo la notte del 9 agosto 2024 quando con una fucilata uccise Francesco Salis, 44 anni di Santa Giusta. Un chiaro riferimento alla legittima difesa che ieri è stata invocata dai suoi avvocati Marina Caria e Patrizio Rovelli. I legali di parte civile Luciano Rubattu e Fabio Costa invece hanno insistito sui futili motivi ritenendo che l’operaio 43enne abbia sparato da distanza ravvicinata mirando organi vitali.

Parti civili

Dopo la richiesta del pm Lorenzo Cosseddu di una condanna a 11 anni e due mesi per Giuntoli (con il riconoscimento delle attenuanti generiche), ieri è proseguito il rito abbreviato davanti alla giudice Serena Corrias. L’avvocato Costa (che tutela la sorella e il fratello della vittima) ha ricostruito il delitto ricordando che Salis non aveva gradito le attenzioni rivolte dall’operaio alla nipote e aveva cercato di impedire che la giovane passasse la serata con uno che girava con armi in auto (oltre al fucile, nella sua Giulietta erano state trovate una mazza da baseball e un coltello). Ha chiesto la condanna e una provvisionale di 100mila euro per ciascuno dei familiari. Stesse richieste da Luciano Rubattu (parte civile per l’altro fratello) che ha sottolineato come la tensione sarebbe esplosa a causa del corteggiamento di Giuntoli alla nipote di Salis. Ha ricordato che quando lo zio aveva saputo dell’appuntamento, si era allontanato dal bar e, presa la roncola dal cofano, si era diretto al luogo dell’appuntamento urlando “Andrea, Andrea” mentre, secondo la ricostruzione dell’avvocato, Giuntoli era fuori dall’auto. Poi la fucilata. «Non si possono riconoscere le attenuanti generiche come chiesto dal pm, dissento per dare voce a un uomo morto per una banalità» ha detto Rubattu.

La difesa

Un quadro diverso per l’avvocata Marina Caria che ha riferito come Giuntoli aspettasse la nipote di Salis vicino a un negozio di ferramenta, dove le aveva dato appuntamento per poi andare al mare insieme. Poco dopo vide arrivare alcune persone ma non si era reso conto di essere in pericolo tanto che non era nemmeno scappato. Solo quando aveva sentito urlare il suo nome e si era ritrovato Salis (alterato da alcol e droga) vicinissimo aveva fatto fuoco. Momenti concitati in cui, secondo l’avvocata, Giuntoli ha reagito a un’aggressione con una roncola che a distanza ravvicinata può essere un’arma micidiale. E proprio sulle armi si è concentrato l’avvocato Rovelli ricordando che anche i carabinieri del Ris hanno parlato di un fucile con caratteristiche specifiche per il tiro al piattello. Il legale ha poi ribadito che i messaggi inviati da Giuntoli alla ragazza non erano né volgari né morbosi, solo un normale corteggiamento e la reazione inconsulta di Salis è stata evidente a tutti. Secondo Rovelli l’operaio (che in Aula a tratti è parso provato) ha esploso la fucilata perché si è sentito in grave pericolo vedendo la roncola roteare. Nel fucile c’era un altro colpo, ma Giuntoli non ha sparato, era tornato a casa senza sapere che il rivale fosse morto. «Non c’era volontà di uccidere». Eppure si è consumata una tragedia che, come è stato ribadito in Aula ha distrutto diverse vite. I difensori hanno chiesto l’assoluzione dal reato di omicidio volontario perché ritengono ci sia stata legittima difesa, in subordine la riqualificazione del reato in omicidio colposo. Sentenza il 7 luglio.

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