Un defibrillatore salvavita donato alla comunità 

Un defibrillatore donato alla comunità di Tratalias in ricordo di un giovane vittima di un terribile incidente.

Si è svolto sabato nel centro culturale di Tratalias, l’evento benefico, “Un cuore per Michele “: «Si è trattato di un’iniziativa a favore della sensibilizzazione e formazione alla rianimazione cardiopolmonare - come spiega il medico Valeria Cani, direttrice dei corsi Irc (Italian resuscitation council) – il tutto a seguito del corso Bls che ho svolto in paese per far sì che anche Tratalias possa diventare un paese cardioprotetto».

Nel corso della mattinata il medico ha consegnato al sindaco del paese, Emanuele Pes, un defibrillatore, in ricordo di un ragazzo di Giba, Michele Carboni, deceduto all’età di 31 anni a seguito di un grave incidente sulla Provinciale 74, non distante dall’abitato di Tratalias. «Abbiamo voluto intitolare il defibrillatore a Michele – spiega il sindaco – perchè era un ragazzo ben voluto da tutti. La speranza è di non doverlo mai usare ma siamo consapevoli che si tratta di uno strumento salvavita. Verrà posizionato nei pressi del Municipio, al centro del paese, con la cartellonistica necessaria. Intanto, a breve, partirà un nuovo corso Bls e rianimazione pediatrica per altre 20 persone». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA