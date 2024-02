Un defibrillatore per Serra Perdosa 

Una famiglia di origine desulese regala un defibrillatore alla città. Verrà installato questa mattina nel quartiere popolare di Serra Perdosa. Avrebbero dovuto consegnarlo alla vigilia di Natale ma il destino si è messo di traverso: «Mio padre Gianfranco è venuto a mancare, ci sarebbe piaciuto potesse essere presente anche lui, ma lo vogliamo ricordare anche con questo gesto», dice il figlio Francesco Stocchino.

Gesto simbolico

Gianfranco era molto noto in città, dove da trent’anni gestiva un’attività commerciale nel quartiere di Serra Perdosa.

Purtroppo, nell’ultimo decennio, una grave forma di malattia degenerativa aveva compromesso la sua salute e con la famiglia ha dovuto affrontare tutte le problematiche riguardanti il complicato sistema sanitario territoriale: «Il nostro gesto è nato per cercare di dare una piccolissima mano alla comunità e per restituire in piccola parte l’affetto che il quartiere più popoloso della città, Serra Perdosa, ha avuto per noi. - rivela Francesco - Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con tutte quelle criticità che imperversano sulle dinamiche dell’assistenza alla salute, abbiamo lottato tanto per ottenere dei servizi che avrebbero dovuto essere invece scontati e garantiti. Ci sembrava doveroso dare il nostro umilissimo contributo».

L’idea

Per la città si tratta della prima donazione da parte di un soggetto privato per la salvaguardia della salute. È il secondo defibrillatore presente (uno si trova in piazza Sella) e Francesco Stocchino rivela che l’idea di accrescere a Iglesias la presenza di un attrezzo che in certe circostanza può salvare delle vite, è nata durante il periodo di restrizioni legate alla pandemia: «Nel 2021 in pieno lockdown compii 40 anni. - spiega - A Desulo è usuale organizzare una grande festa combinata da chi raggiunge quell’età, ma non potendo effettuarla decidemmo di devolvere l’intera somma destinata all’organizzazione, per comperare e donare un defibrillatore alle scuole del paes e dei corsi per il suo utilizzo agli insegnanti». Da qui l’idea della famiglia Stocchino di donare un dispositivo anche a Iglesias, da installare a Serra Perdosa, in corso Colombo; una donazione che avrebbe dovuto aver luogo nel periodo dello scorso Natale, in presenza di Gianfranco Stocchino: «Purtroppo mio padre ci ha lasciato - continua il figlio - e il nostro gesto, il suo in particolare, si è dovuto rimandare».

L’idea ora è quella non solo di mettere a disposizione a tutta la cittadinanza l’apparecchio, ma anche organizzare dei corsi per utilizzarlo: «Grazie al sostegno di Marino Oddo, un operatore del 118 e istruttore di corsi di rianimazione e di formazione Blsd - conclude - siamo in contatto con l’amministrazione comunale per incentivare la presenza di questi strumenti e soprattutto organizzare dei corsi per il suo corretto utilizzo. È doveroso poi ringraziare la famiglia Garau che ha concesso l’autorizzazione per l’installazione nella loro parete privata».

