Un defibrillatore  per ricordare Najibe 

È un impegno informativo, solidale ed educativo quotidiano quello che portano avanti Omar Zaher e la moglie: «Da quando nostra figlia Najibe è stata strappata via alla vita alla giovane età di 19 anni la nostra esistenza è stata stravolta. Per questo ci adoperiamo affinché altre famiglie non debbano sopportare tragedie simili». Memorial, corsi e appelli social sono alcuni degli strumenti che i genitori utilizzano per sensibilizzare persone sull’importanza della sicurezza stradale e di un primo soccorso veloce ed efficiente.

Un incontro è stato organizzato anche nella sede di Assemini del Giua. Najibe era una studentessa nella sede principale di Cagliari: «I miei colleghi dell'associazione Informatori medico-scientifici hanno donato un defibrillatore alla scuola superiore affinché insegnanti e studenti, in caso di necessità, possano mettere in pratica le competenze acquisite ai corsi di primo soccorso e rianimazione». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA