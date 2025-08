Un defibrillatore per ricordare Luca  

Era conosciuto e benvoluto da tutti nella sua città, e il suo nome si era fatto strada in gran parte dell’Isola grazie al pallone. Gianluca Cossu, per gli amici solo Luca, giocava a calcio e faceva il portiere con ottimi risultati. Ma era anche e soprattutto “un figlio di Monserrato”, così dice chi lo ha conosciuto.

Lo portò via un infarto il 27 luglio 2015, quando aveva solo 46 anni, ma il suo ricordo non se n’è mai andato dai cuori della famiglia e dei suoi amici. E presto rimarrà per sempre parte integrante della comunità.

L’amico fraterno

Il merito è dell’iniziativa lanciata da Emilio Giordano, un amico fraterno dell’ex portiere, che a gennaio ha avuto un’idea: una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore da donare alla città in memoria di Luca. «Lo abbiamo sempre commemorato, abbiamo organizzato sei memorial calcistici, l’ultimo dei quali la settimana scorsa al Comparto 8», spiega Giordano. «Ma per il decennale abbiamo voluto chiudere un cerchio. Per questo da gennaio abbiamo distribuito barattoli in alcune attività di Monserrato, per raccogliere i fondi e acquistare un defibrillatore». Uno strumento che dieci anni fa avrebbe potuto aiutare a salvare Gianluca.

Spicciolo dopo spicciolo, la generosità dei monserratini è stata sorprendente. «La comunità ha risposto molto bene, abbiamo ricevuto diversi complimenti per l’iniziativa. All'acquisto ha contribuito con una donazione importante anche una persona che non ha voluto essere citata. Con questo gesto, pur sperando non serva mai, vogliamo lasciare un ricordo di Luca».

Chi era

Promessa calcistica fin da ragazzino, tanti anni in promozione ed eccellenza, con la soddisfazione di calcare per due anni i campi della Serie D, prima di qualche problema ai legamenti. Tante anche le maglie indossate, dal Pirri alla Johannes, dalla Ferrini a Elmas e Villasimius. «Era il ragazzo più simpatico che abbia mai conosciuto, sempre allegro col suo marcato accento cagliaritano», racconta ancora Emilio. «In più è sempre stato generoso, mi ha aiutato tanto quando eravamo ragazzi e adesso cerco di restituirgli un po’ di quello che lui ha dato a me. Ho sempre pensato avesse tutte le fortune, sembrava un invincibile, ma purtroppo non è stato così». Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l’amministrazione per individuare il luogo più idoneo al posizionamento del defibrillatore. Accanto, con ogni probabilità, sarà apposta una targa che legherà il nome di Gianluca Cossu indelebilmente alla sua Monserrato. «Ringraziamo la sua famiglia per averci sostenuto in questo progetto», conclude l’amico. «Luca manca tantissimo a tutti».

