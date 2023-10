Un defibrillatore per ricordare lo sportivo ucciso dal Covid 

Anche il campo sportivo di Santa Lucia ha il suo defibrillatore grazie al gesto di Graziano Montesu che, in memoria del figlio, lo ha donato al Comune di Assemini. Alessandro Montesu è scomparso due anni fa a 53 anni a causa del Covid e suo padre ha voluto mantenere una promessa fattagli qualche giorno prima della sua morte. Appassionato di sport, pluricampione mondiale e europeo di kung fu, dirigente dell'Associazione Italiana Fiwuk e team manager della nazionale, cagliaritano di origine, asseminese d'adozione, Alessandro aveva una palestra nella cittadina e ha formato tanti giovani sportivi. Due giorni prima della sua scomparsa aveva mandato al padre un messaggio in cui esprimeva il desiderio di lasciare la palestra ai suoi allievi con la speranza che potesse continuare la sua attività. «Alessandro si era prenotato per fare il vaccino -racconta il padre - ma non ha fatto in tempo. Non è stato facile riprendere l'attività della palestra chiusa per due anni per il Covid, ma due mesi fa alcuni ragazzi sono andati ai mondiali in Cina».

Il sindaco Mario Puddu con il vice sindaco Matteo Venturelli e l'assessora alle Politiche sociali Antonella Mostallino ha ricevuto il defibrillatore, ha deciso di assegnarlo alla società di basket. «Sono gesti bellissimi, un grande esempio - ha detto Puddu - era nostra intenzione dotare anche questi campi sportivi di un defibrillatore, ma lo ha fatto Montesu e noi gliene siamo infinitamente grati».