Un defibrillatore per la scuola elementare 

La tradizione delle “leve” che regalano impegno, bellezza e partecipazione alla comunità prosegue. Questa volta, a Lanusei, ad essere protagonisti sono i sessantenni nati nel 1965 che hanno pensato di fare un regalo alla scuola elementare, e al quartiere, di Su Tauli, rione vivace e popoloso.

Nella mattinata di ieri, hanno donato un defibrillatore alla presenza del sindaco Davide Burchi e del vice dirigente Alessandro Virdis che decideranno in un secondo momento la migliore collocazione, se all’interno dell’edificio scolastico o se nei pressi dell’istituto.

Il pensiero della leva del ’65 ha suscitato estrema gratitudine da parte di tutti. Tradizione vuole che ogni anno, la leva che arriva alla cifra tonda faccia qualcosa per la comunità, un allestimento nel paese o nel bosco, un modo per ritrovarsi e ritrovare il senso di comunità.

