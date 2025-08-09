VaiOnline
Lanusei.
10 agosto 2025 alle 00:35

Un defibrillatore per la scuola elementare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La tradizione delle “leve” che regalano impegno, bellezza e partecipazione alla comunità prosegue. Questa volta, a Lanusei, ad essere protagonisti sono i sessantenni nati nel 1965 che hanno pensato di fare un regalo alla scuola elementare, e al quartiere, di Su Tauli, rione vivace e popoloso.

Nella mattinata di ieri, hanno donato un defibrillatore alla presenza del sindaco Davide Burchi e del vice dirigente Alessandro Virdis che decideranno in un secondo momento la migliore collocazione, se all’interno dell’edificio scolastico o se nei pressi dell’istituto.

Il pensiero della leva del ’65 ha suscitato estrema gratitudine da parte di tutti. Tradizione vuole che ogni anno, la leva che arriva alla cifra tonda faccia qualcosa per la comunità, un allestimento nel paese o nel bosco, un modo per ritrovarsi e ritrovare il senso di comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia»

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 
Paolo Carta
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  