Un defibrillatore nel nome di Nicola 

«Vivrai sempre nei nostri cuori». Nella dedica incisa nella targa posizionata accanto al defibrillatore donato al Comune di Selargius, c’è tutto l’amore di due genitori - Michela Porcu e Alessandro Salis - per il figlio Nicola, morto lo scorso novembre nello scontro in via del Lavoro. Una madre e un padre che hanno trasformato il dolore in impegno collettivo, sperando di salvare altre vite in nome del figlio che non c’è più. La stessa missione di Omar Zaher e la moglie Merita Agus, che sempre ieri hanno inaugurato il murale nella facciata della scuola di Su Planu in ricordo della figlia Najibe - morta a 19 anni nel tragico incidente di viale Marconi a settembre del 2023, insieme a tre amici - e portato nelle Medie del quartiere che la ragazza ha frequentato il tema della sicurezza stradale.

La commozione

«Nicola ci manca più dell’aria». Poche parole, interrotte dal pianto, che mamma Michela riesce a pronunciare ricordando il figlio strappato alla vita ad appena 27 anni, mentre viaggiava a bordo di una moto col cugino William, ancora ricoverato in prognosi riservata a distanza di poco più di due mesi dallo scontro fatale con un’auto. «Nostro figlio è morto sul colpo, da allora niente più è come prima», ricordano i genitori durante la donazione speciale al Comune: un defibrillatore acquistato su suggerimento dell’Avsm di Monserrato, l’associazione che ha tentato di salvare Nicola sino all’ultimo. «Dei volontari speciali, io li definisco angeli», racconta mamma Michela, presente ieri insieme al marito Alessandro, all’altra figlia, Melania, e alla fidanzata del ragazzo scomparso, Giada, sempre accanto alla famiglia Salis. «Non scorderò mai i loro nomi», dice riferendosi ai volontari-soccorritori: «Jessica, Marco, Chiara e Andrea, che - insieme al presidente dell’associazione, Alessandro Alias con la moglie Rosanna Bernardini - non smetterò mai di ringraziare per l’umanità dimostrata durante i soccorsi e nei nostri confronti».

A Su Planu

A Su Planu il ricordo di Najibe Zaher con il murale realizzato da Manu Invisible. Ieri mattina l’inaugurazione trasformata in momento di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolta alle terze medie dell’Istituto comprensivo di Su Planu. «È la nostra missione da quando è morta nostra figlia: far capire ai giovani che alla guida serve prudenza», le parole dei genitori della ragazza scomparsa oltre due anni fa, insieme agli amici Giorgia Banchero, Simone Picci e Alessandro Sanna. Presente anche il dirigente scolastico Stefano Atzori: «Fra l’azzardo e la sicurezza, scegliete sempre la sicurezza», il suo appello agli studenti.Stesso messaggio lanciato dal sindaco Gigi Concu, e dal comandante della Polizia stradale, Domenico Chierico: «La causa principale dell’incidentalità è la distrazione, spesso dovuta all’uso del telefonino mentre si guida. Siate responsabili, per voi stessi e per gli altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA