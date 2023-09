Un defibrillatore “intelligente” in dono alla città  

Cagliari aderisce alla Giornata mondiale del cuore che si celebra il 29 settembre. Due gli appuntamenti principali con varie attività di prevenzione e sensibilizzazione. Stamani, in piazza Yenne, durante una cerimonia alla presenza del sindaco Paolo Truzzu, la onlus Abbi Group donerà alla città di Cagliari il primo defibrillatore “intelligente” in Sardegna. L'apparecchiatura è dotata di salvavita di ultima generazione, controllata da remoto e collegata alla centrale operativa del 112, che provvederà a dare comunicazione immediata in caso di emergenze legate ad eventi cardiaci. Dopo la consegna, dalle 11,30 alle 14, sarà possibile assistere e partecipare alle dimostrazioni sulle procedure salvavita che possono essere adottate anche da personale non sanitario. Verranno svolte esercitazioni con prove pratiche su manichino delle valutazioni da fare in caso di possibile arresto cardiocircolatorio; si imparerà a gestire correttamente l’allertamento sanitario e come fare le prime manovre di massaggio cardio-polmonare con utilizzo del defibrillatore automatico esterno, fondamentale procedura da attivare in attesa dell’arrivo del personale medico. L’appuntamento di oggi in piazza Yenne è stato anticipato ieri con la formazione sulle procedure salvavita in caso di arresto cardiaco, riservato agli amministratori locali.

