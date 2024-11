Un defibrillatore installato in piazza Municipio 

È stato inaugurato ieri a Decimomannu il defibrillatore che l’associazione culturale Tialla ha donato al Comune. Alla presenza del parroco don Andrea Lanero, di tanti cittadini e dell’intero Consiglio comunale, il presidente dell’associazione, Graziano Piredda, ha consegnato alla sindaca Monica Cadeddu l’importante dispositivo salvavita: «La nostra intenzione - ha dichiarato - è di raccogliere altri fondi con alcune manifestazioni che si svolgeranno durante l’anno e acquistare altri defibrillatori da sistemare in diverse piazze, rendendo Decimomannu un paese cardioprotetto. Un modo per dare un maggior senso di comunità».

Soddisfatta la sindaca: «Decimo è già fornita di defibrillatori all’interno delle strutture sportive ma averne uno in piazza Municipio ci rende particolarmente orgogliosi e ci fa sentire un po’ più al sicuro».

Anche Sandro Bandu, cittadino sensibile al tema anche per il suo ruolo di infermiere del 118, rimarca l’importanza della presenza del defibrillatore: «Il dispositivo elettromedicale potrebbe sembrare un accessorio in più, invece può letteralmente fare la differenza in caso di arresto cardiaco». (sa. sa.)

