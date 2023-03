Un defibrillatore in Tribunale  

L’Ordine degli avvocati di Lanusei ha donato al Tribunale un defibrillatore. Un’iniziativa a tutela della salute delle numerose persone che quotidianamente frequentano gli uffici giudiziari del Palazzo, uno dei primi cardioprotetti in Sardegna. La consegna è avvenuta ieri mattina nel corso di una breve cerimonia alla presenza del direttivo dell’Ordine forense, i cui componenti hanno consegnato l’apparecchio salvavita al giudice Mariano Arca. «Questa donazione - ha detto il presidente dell’Ordine, Vito Cofano, 47 anni - è un segno tangibile dell’attenzione che gli avvocati hanno per la sicurezza del Tribunale che è anche, e soprattutto, la loro casa, dotandolo di un presidio medico che mira alla tutela di coloro che lavorano e transitano nel palazzo di giustizia. Il dispositivo è un valore aggiunto per la collettività». A curare la formazione di avvocati e personale dipendente sarà l’associazione Amici del cuore di Lanusei presieduta da Francesco Doneddu. (ro. se.)

