Un defibrillatore in piazza in ricordo di Mattia Murgia 

Gli amici di Mattia donano un defibrillatore alla cittadina. Venerdì sera, una ventina di ragazze e ragazzi che ogni anno organizzano la passeggiata su due ruote in memoria di Mattia Murgia, hanno donato e installato nella piazza principale un defibrillatore, acquistato con i proventi della vendita dei biglietti durante i Memorial. Insieme al defibrillatore, una targa a testimoniare la donazione. Dopo cinque anni e cinque memorial partecipatissimi, gli amici del ragazzo prematuramente scomparso, hanno deciso di essere generosi con la comunità e lasciare un segno, con la speranza che non serva mai. La scelta è virata sul defibrillatore perché ai ragazzi è sembrato utile e importante che fosse disponibile, soprattutto in pieno centro. Perché la piazza? Perché punto di ritrovo della comunità, nei giorni di festa ma anche nella quotidianità. Vladimiro Vacca, consigliere delegato allo sport e alle associazioni commenta: «È un’iniziativa che abbiamo apprezzato tantissimo e, quando ci è stata proposta non abbiamo avuto il minimo dubbio, per l’idea, il pensiero e il gesto. Dei ragazzi giovani hanno pensato alla comunità, ed è una cosa che ci rende molto orgogliosi. Ci auguriamo ovviamente che non venga mai utilizzato, ma è una cosa utile, per ogni evenienza. Peraltro, girando, in ogni Comune c’è un defibrillatore nel centro del paese».

