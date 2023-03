Un defibrillatore in nome di Beatrice Ubaldi 

C'è uno strumento in grado di salvare vite da ieri all'esterno del palazzo comunale di via Garibaldi. Un defibrillatore. È il dono alla cittadinanza dell'Avis Tortolì e del polo professionale Ianas. È dedicato alla memoria di Beatrice Ubaldi, la professoressa amata da tutti scomparsa il 14 novembre scorso in un tragico incidente, travolta da un’auto in via Pirastu mentre passeggiava con la sua cagnolina.

«Tutto nel cuore e tutto il cuore in tutto». È la dedica che la famiglia ha voluto venisse incisa nella targa che accompagna il Dae. Alla cerimonia ieri pomeriggio erano presenti il marito Massimiliano Melis, i figli, familiari, parenti e amici. C'erano i colleghi dello Ianas e alcuni suoi alunni, il presidente Luca Russo e i soci dell'Avis e il commissario Francesco Cicero.

«Non è facile per noi essere qui – ha detto il marito – ma mi sento di ringraziare l'Avis e lo Ianas per questo bellissimo gesto. A nome mio e dei miei figli, siamo molto grati per aver associato il nome di Beatrice a uno strumento in grado di salvare vite. Non c'è niente che la riporterà in dietro, ma in questi gesti, in questi momenti, troviamo un briciolo di senso a qualcosa che da quattro mesi per noi non ne ha alcuno». Un altro momento molto toccante è stato quando le note del violino, suonate da un collega e amico musicista, hanno suonato “Quando” di Pino Daniele, una canzone molto amata da Beatrice.

