Un defibrillatore in Municipio, ora i corsi per il personale 

Da ieri il Comune di Narcao ha a disposizione un suo defibrillatore. «Abbiamo partecipato al progetto “Sardegna Isola cardioprotetta” promosso dall’associazione “Farmacia politica – spiega l’assessore Simone Valleri – ha come obbiettivo la donazione di defibrillatori ai Comuni della Sardegna in un momento in cui è sempre più importante aumentare il livello di cardioprotezione della popolazione.

Per il nostro Comune sarà un supporto fondamentale: negli ultimi anni si avuto un aumento elle emergenze soprattutto tra i giovani». Il sindaco Antonello Cani loda il lavoro dell’associazione “Farmacia politica”: «Cercheremo – dice – le risorse per abilitare le persone all'utilizzo del defibrillatore». (m. g. p.)

