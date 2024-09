Un defibrillatore in Municipio 

Sei defibrillatori semiautomatici nei punti strategici e così Muravera diventa uno dei paesi più cardioprotetti. L’ultimo - donato dall'associazione Farmacia politica - è stato posizionato all’ingresso del Municipio. L’iter del progetto è stato seguito da Roberta Laconi, consigliera comunale con delega alla Sanità. «Vogliamo che il nostro paese - dice Laconi - sia sempre più sicuro. Il defibrillatore garantisce una maggior copertura affinché tutti possano accedervi quando necessario». Gli altri cinque defibrillatori fanno parte dell’iniziativa “Un Cuore per Marco” portata avanti da Luciano Podda. Due sono agli ingressi del paese, tre in centro (pressi bar Paderi, officina Congiu e Farmacia). «Da ottobre - spiega Podda - organizzeremo corsi di formazione. È fondamentale che in tanti lo sappinoa utilizzare in caso di necessità».

