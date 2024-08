Un defibrillatore al museo Nivola 

Orani paese cardioprotetto anche nei luoghi dedicati alla cultura. La protezione civile di Orani ha donato un defibrillatore semiautomatico al museo Nivola, guidato da Luca Cheri, in occasione del Here I stay festival che ogni anno ospita centinaia di partecipanti anche negli spazi del museo. «Grazie alla Protezione civile di Orani, e alla sua presidente Tiziana Pilia, per aver donato al museo Nivola un defibrillatore, lo strumento vitale che può fare la differenza tra la vita e la morte. Un grazie immenso», ha affermato il direttore Luca Cheri. (g. pit.)

