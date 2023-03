Decimoputzu 1

Sestu 1

Decimoputzu : S. Ena, Mattana (40’ Mancosu), Melis, Podda, Sabiu, Sirigu, A. Marongiu, Sonko, Usai, C. Mocci (66’ Ledda), O. Mocci (74’ Depau). Allenatore Mennella.

Sestu : Ro. Leporati, Loi, E. Frau, Baschieri, Monni, Guttuso (62’ Matza, 83’ Collu), Carollo, N. Frau, Locci, Pintus, Atzori. Allenatore Masia.

Arbitro : Loi di Cagliari.

Reti : 13’ Usai, 64’ (r) Atzori.

Il Decimoputzu rallenta la sua corsa verso la vetta. Nella ripresa un rigore di Atzori per gli ospiti pareggia i conti aperti da Usai intorno al primo quarto d’ora della gara. La rete in avvio ha illuso i padroni di casa che hanno condotto la partita con un pizzico di sufficienza dopo aver raggiunto il vantaggio. I sestesi (che avevano imposto il pari al Decimoputzu anche all’andata) ne hanno approfittato con una gara di attesa e sono riusciti a riequilibrare il match a metà ripresa. La restante mezz’ora di gioco non ha avuto grossi sussulti e per la squadra di Mennella è arrivato un pareggio, dopo due vittorie, che l’ha portata a quota 43 punti.

Il Sestu ora è a ventisette punti e conferma il suo buon momento di forma. La formazione di casa domenica prossima sarà impegnata nella difficile trasferta contro il Capoterra, mentre la formazione di Masia ospiterà sul proprio campo la Don Bosco.

