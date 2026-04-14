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Loceri.
15 aprile 2026 alle 00:15

Un decalogo per le processioni a cavallo 

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I cavalieri aprono la processione e i fucilieri devono seguire a una distanza non inferiore a 300 metri. Tra i cavalli bardati a festa e il resto della processione, qualora non dovessero essere presenti i fucilieri, devono esserci almeno 50 metri.

Dopo il passaggio dei cavalieri, l’organizzazione deve provvedere all’immediata pulizia di eventuali deiezioni dei cavalli, prima del passaggio del resto della processione. Sono alcune delle regole inserite nel nuovo decalogo approvato dal Comune di Loceri che ha voluto disciplinare le sfilate di cavalli in occasione delle processioni religiose. Questione di sicurezza, sia a tutela delle persone che del benessere animale.

Dal Comune offrono ulteriori spiegazioni sull’ordinanza del sindaco Gianfranco Lecca: «Dovrà essere assicurata, da personale incaricato dall’organizzazione, un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso, in supporto agli organi di polizia, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dagli agenti della polizia locale. In più dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di manifestazioni con i cavalli». Quattro articoli compongono il regolamento e chi non rispetta le norme rischia sanzioni fino a 500 euro. Lo svolgimento della manifestazione è subordinato all’adozione da parte dell’organizzazione, di ogni cautela per salvaguardare l’incolumità di partecipanti e spettatori.

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