Un debutto incoraggiante  

Il debutto è incoraggiante: il 2-1 al Cesena alla prima rappresenta per l’Olbia un buon punto di partenza, sotto molti aspetti. Non ultimo l’aver sfatato un tabù, avendo vinto i bianconeri tutti e quattro i precedenti senza subire un gol. Ma, come hanno sottolineato a caldo l’allenatore Leandro Greco e il centravanti Nicola Nanni, il successo sulla “big” romagnola, candidata al salto di categoria, va dimenticato in fretta. «Siamo contenti, è una vittoria meritata che dà valore al lavoro che portiamo avanti dal 14 luglio, ma dobbiamo archiviarla subito, perché abbiamo una partita venerdì e vogliamo fare bene», ha spiegato domenica nel post partita l’ex Nanni, autore dell’1-0 del “Nespoli” su assist di Daniele Ragatzu, altro marcatore (su rigore) del match dell’esordio stagionale : non a caso ieri pomeriggio al Geovillage l’Olbia era già al lavoro per preparare la trasferta sul campo della Vis Pesaro, in programma tra 4 giorni.

Buone prospettive

Tuttavia, e a l netto della sensazione che il Cesena abbia sottovalutato i galluresi – smentita a posteriori sia dal tecnico Domenico Toscano che dall’ex Roberto Ogunseye, autore della rete degli ospiti sul 2-0 – l’Olbia vista domenica, soprattutto nel primo tempo, fa ben sperare: bel gioco, ritmi alti, idee chiare e personalità lasciano intuire che l’impronta di Greco sia più forte di quanto non si creda. Soprattutto in certi cambi di gioco, che nei primi 45’ hanno mandato in confusione il Cesena. « La squadra è stata straordinaria: per portare a casa punti contro queste squadre devi fare qualcosa di importante, e nel primo tempo i ragazzi l’hanno fatto. Certo, mantenere questo livello richiede tempo e una crescita sia individuale che di squadra, ma sono soddisfatto», ha detto Greco. «È normale che nella ripresa non fossimo brillanti fisicamente: potevamo stare un po’ più alti per soffrire meno, ma ci sta», ha aggiunto, «a bbiamo retto di sofferenza e fatica, tirando fuori quello su cui abbiamo lavorato in un mese e mezzo in termini di mentalità, e penso che i ragazzi in questa partita abbiano dato un segnale alla città: stiamo lavorando in maniera profonda e sul senso di appartenenza affinché gli olbiesi si possano riconoscere in questa squadra», ha concluso il tecnico.

Ora, testa alla Vis Pesaro. E piedi per terra: il campionato sarà lungo e duro per l’Olbia. Che, tuttavia, con Greco debuttante da primo allenatore può giocarsi l’effetto sorpresa che potrebbe fare la differenza.

