«Un danno d’immagine nonostante gli ottimi servizi» 

Porticciolo e spiagge chiuse per l’allarme bomba. In piena estate. La notizia desta preoccupazione soprattutto per i risvolti economici di immagine in una costa dove è presente il poligono militare. Tant’è che Renato Marconi, amministratore delegato della Marina di Teulada, si affretta a precisare in un comunicato: «Le acque del paraggio del porto erano, sono e restano tranquille ed accoglienti per i diportisti, con le loro acque cristalline, le baie e le scogliere tra le più belle della Sardegna; il porto e la sua rada offrono un riparo protetto, sicuro e di pregiata qualità per la nautica di ogni dimensione. Giusta la prudenza da parte di tutti, ma la troppa fretta di alcuni media nel dare la notizia con toni allarmistici ha alimentato una preoccupazione eccessiva».

La direttrice del porto, Barbara Lai, ha lamentato la scarsa informazione sui fatti ma ha comunque tenuto abbassate le serrande del bar Bistrot secondo l'ordinanza: «Mezza giornata di lavoro andata perduta».

Più consistente, dal lato economico, le conseguenze per lo stabilimento balneare di Porto Tramatzu. Il titolare, Luigi Selis, ha rimandato a casa i dipendenti, tenuto chiuso l'impianto e disdetto le prenotazioni dei gommoni a noleggio, rimasti ancorati alla via di fuga prevista per lo stabilimento, con la prospettiva, poi scongiurata, di perdere gli acquisti di beni deperibili.

Si resta in attesa di ulteriori notizie in Municipio. «La giunta .- dice il vicesindaco Gianluca Urru – attende comunicazioni ufficiali. La priorità era garantire la sicurezza in mare. Questi allarmi, quando si rivelano immotivati, spesso diventano urla di giubilo o di condanna sui social, da parte di chi non conosce i fatti, creando non pochi danni sia a chi aveva prenotato la vacanza a Teulada, sia, soprattutto, alle aziende che vivono del turismo nautico e detestano veder allontanate le prospettive di lavoro».

E a fine mattinata, sia pure con tre ore di ritardo, pescherecci, velisti ed escursionisti hanno ripreso l'uscita verso il mare aperto. E nelle spiagge sono tornati gli ombrelloni. Tutto sembra dimenticato.

