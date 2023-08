Un dandy a spasso tra le nebbie dell’animo umano 

L'inferno e il paradiso sono tutti e due dentro di noi, due opposti che vivono nell’animo umano, così contrastanti da essere in perenne conflitto. Sono le due vite parallele di un giovane irlandese, nato in una Dublino intrisa di nebbia e avvolta dall’umidità del fiume Liffey, esistenze che si agiteranno in maniera irruenta nel pensiero e nelle azioni di Oscar Fingal O’Flahertie: per tutti, i suoi amanti e i suoi detrattori, passerà alla storia semplicemente come Oscar Wilde, legando strettamente il suo nome a “Il ritratto di Dorian Gray”.

Su commissione

Le pagine del romanzo, pubblicato per la prima volta 133 anni fa, vengono commissionate al giovane scrittore e poeta dal direttore della rivista letteraria “Lippincott’s Monthly Magazine”, Joseph Marshall Stoddart: Wilde era già noto alla critica e al pubblico come autore di “Ravenna”, un componimento poetico dato alle stampe nel 1878 in ricordo del viaggio compiuto in Italia, un tour romantico in omaggio a Dante.

A braccetto con Doyle

L’idea che aveva spinto l’editore della rivista a coinvolgere Oscar Wilde nello stretto entourage del Lippincott aveva come fine quello di affiancargli un giovane autore esordiente, una promessa della letteratura come Arthur Conan Doyle: l’uscita del racconto è travagliata, zeppa di tagli e censure effettuate dalla redazione, tanto irta di ostacoli quanto la vita stessa dell’autore irlandese.

La famiglia

Figlio di un noto oculista, Sir William, fondatore dell’ospedale St. Mark a Dublino e medico personale della regina Vittoria, assorbe dalla madre tutta la passione per la poesia, i viaggi e la scrittura ricercata. Lei, Jane Francesca Agnes, è una poetessa ma soprattutto una fervente sostenitrice della causa nazionalista irlandese che vanta lontane origini italiane: Oscar eredita da lei tutta l’irruenza e l’avversione contro le regole e i formalismi di una società borghese, giudicata troppo incernierata alle consuetudini. L’infanzia di Oscar è fortemente influenzata dal contesto familiare: da un lato un apparente rigore del padre, processato per una violenza su una minorenne, e dall’altro il carattere trasgressivo e irruento di Jane che finirà più volte sotto l’occhio della giustizia londinese per i suoi scritti irredentisti.

Tagli

“Il ritratto di Dorian Gray” ha la sua genesi in questo ambiente e nell’avversione per un ordine fatto di formalismi e di inettitudine: il lavoro iniziale sottoposto all’editore londinese desta non poche critiche da parte della redazione che provvede a eliminare le parti che hanno un chiaro riferimento trasgressivo. Nell’aprile dello stesso anno l’autore mette mano nuovamente al lavoro con l’aggiunta di sei capitoli, oltre alla prefazione che verrà comunque censurata, eliminando le parti scomode. Sarà l’editore londinese Ward, Lock & Company, con sede nella centralissima Fleet Street, a mandare alle stampe “Il ritratto di Dorian Gray”. La critica, nonostante il successo, si divide nel valutare ciò che sarà considerato uno dei manifesti del decadentismo. Seppure dopo il tentativo di autocensura dello scrittore, si evince comunque e in maniera chiara l’elemento scandaloso e, proprio per questo motivo, il romanzo è oggetto di accusa nel processo contro lo scrittore e nella sua condanna al carcere duro. Nonostante la storia travagliata dettata dalla censura, questo romanzo diviene rapidamente un simbolo del décadentisme, il fenomeno letterario e artistico nato in Francia sulla scia del lavoro di “Langueur” del poeta Paul Verlaine.

Ambiguità

La lettura del romanzo offre uno spaccato dell’epoca vittoriana, con tutte le sue contraddizioni, paure e follie: nella società in cui gran parte della manovalanza era costituita da bambini, sfruttati e sottopagati, emerge una nicchia edonistica dove la bellezza e la prestanza fisica divengono l’elemento trainante di tutta la narrazione. Dorian Gray appare come uno specchio, la raffigurazione dello stesso autore in cerca di una bellezza totale. “Ho messo il genio nella vita e soltanto il talento nelle opere” racconterà l’autore all’amico e poeta André Gide, riaffermando il suo interesse costante per l’apparire e manifestarsi in tutto il proprio fascino. Le atmosfere stravaganti, ricche di profumi e aromi lontani, fanno da quinta scenica all’apertura di un racconto ricco di colpi di scena e di sottili ambiguità. Dorian Gray è di una bellezza sconcertante, tanto da lasciare stupefatto e forse atterrito lo stesso pittore Basil Hallward. L’intreccio del romanzo è articolato e studiato nei minimi particolari, con una cura attenta che riflette l’animo dell’autore. A dare corpo all’intera storia sono le figure che ruotano intorno all’edonista Dorian, conscio della propria attrattiva e avvenenza tanto da farne merce di scambio per essere introdotto nei salotti dell’alta società. Il demone che guida le azioni del giovane è un cinico e sprezzante Lord Henry Wotton, il nobile londinese che instilla in lui una visione del mondo basata unicamente sul piacere e sull’egoismo.

Il pittore

Un romanzo che tratteggia con grande efficacia la società vittoriana, un racconto che trova una trasposizione nell’attualità e nelle caratterizzazioni dell’umanità. Così profondamente plasmabile nelle vicende odierne e così reale come concreta è la figura del pittore Hallward: lui incarna la coscienza morale del romanzo, l’anima che cercherà di riportare il giovane Dorian nell’alveo della purezza. Un romanzo dai tratti forti e dal grande fascino narrativo: un itinerario nell’animo umano capace di sollecitare profonde riflessioni sul passato e sull’attualità. Da domani in edicola, per la Collana “I Classici dell’Unione Sarda” come immancabile itinerario nella narrativa.

