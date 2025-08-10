un cus cagliari rinnovato e di talento 

Il Cus Cagliari si prepara alla nuova stagione in Promozione con una squadra rinnovata e ricca di giovani talenti. «C’è tanto entusiasmo. Vogliamo migliorare la posizione dello scorso anno e valorizzare i giovani», dice il direttore sportivo, Andrea Vargiu, «ci aspetta un campionato difficile ma ci faremo trovare pronti».

Tra i colpi principali di mercato spicca l’attaccante Lorenzo Camba (1999), affiancato da Matteo Cardia, ex Cagliari. In avanti arrivano anche Francesco Tumatis (2004) e si confermano Siddu e Perra. A centrocampo spazio a Dore (ex Cagliari), Schirru (2007) e Ferru (2008). In difesa arrivano Elio Biondi (2003) e Alessandro Fanni (2008). Restano pure Kramarenko, Baldussi, Carboni, Puddu, Loddo, Salaris, Prefumo, Pruner, Pillitu e Follese. Dalle giovanili promossi Onnis e Pilia. Ultimi arrivi: Maglione (2006), Loddo e Zucca.

RIPRODUZIONE RISERVATA