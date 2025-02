«Un curatore a tempo per il museo» 

«Ci attiveremo immediatamente per la nomina di un curatore pro tempore in modo che l’allestimento del museo, una volta completato l’intervento di riqualificazione, non subisca rallentamenti».

L’assessore alla Cultura, Luca Faedda, non nasconde la preoccupazione all’indomani del pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale che, accogliendo in prima istanza il ricorso dell’archeologa, Carla Del Vais, ha di fatto cancellato con un colpo di spugna la procedura con la quale lo scorso gennaio era stato affidato a Massimiliano Secci l’incarico di direttore del museo Antiquarium arborense. È consapevole che l’intoppo si tradurrà inevitabilmente in un allungamento dei tempi di nomina: l’udienza per l’esame della controversia, infatti, è fissata per il 26 novembre. «Per questo - osserva l’esponente della Giunta - è urgente capire al più presto quale sia la strada migliore da seguire».

Il verdetto

Che il bando indetto dal Comune potesse avere una coda giudiziaria si era intuito subito dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, alla luce della richiesta di accesso agli atti di quattro dei partecipanti alla selezione. Tra questi Carla Del Vais, già direttrice del museo di Cabras, esclusa dalla commissione giudicatrice per aver inviato i documenti in formato Pdf, anziché Pdf/a.

Il presidente del Collegio Tito Aru, assistito dall’estensore Antonio Plaisant e dal referendario Andrea Gana, ha ritenuto «irragionevole e sproporzionata la decisione di escludere la ricorrente dalla procedura concorsuale in ragione del (solo) formato utilizzato per l’invio della domanda di partecipazione, senza neppure averle consentito una regolarizzazione della stessa tramite soccorso istruttorio». Tutto da rifare, quindi: gli atti impugnati sono sospesi, a cominciare dalla graduatoria che sommando titoli di studio, professionali e progetto scientifico, aveva piazzato al primo posto l’archeologo 47enne Massimiliano Secci.

Le ipotesi

Il Comune ora dovrà valutare se riconvocare la commissione, presieduta dalla dirigente Maria Rimedia Chergia, e stilare una nuova graduatoria esaminando anche la domanda di partecipazione di Carla Del Vais, oppure annullare del tutto la procedura e ripartire da zero. In ogni caso bisogna mettere in conto i tempi della burocrazia, più lenti del cantiere che in piazza Corrias sta dando una nuova immagine al museo intitolato a "Peppetto Pau”.

L’urgenza

I lavori, al momento, stanno interessando la parte strutturale dell’edificio, ma a breve sarà possibile procedere con i nuovi allestimenti. «La movimentazione dei reperti necessità della presenza di un curatore responsabile che dialoghi con la soprintendenza - conclude Faedda - ecco perché è quanto mai urgente nominare una figura pro tempore. Una cosa è certa: quando si fanno i bandi occorre prestare massima attenzione».

