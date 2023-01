«Un Cup per i malati oncologici» 

«Vengo qui da voi perché voglio fare proselitismo, per farvi comprendere quanto sia importante fare il medico», ha esordito l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, mentre ieri mattina si rivolgeva agli studenti del liceo scientifico di Nuoro. Poi, ha svelato una notizia che sa di conquista per i pazienti oncologici del centro Sardegna: «Ho deciso di istituire per loro un Cup dedicato, per consentire un mirato percorso diagnostico-terapeutico. È fondamentale prestare attenzione ai soggetti fragili». Marilena Pintore, guida di “Vivere a colori”, sentenzia: «Una novità che accogliamo con favore, così come la conferma che la Dermatologia del San Francesco resterà struttura complessa».

Dal camper alle scuole

Le donne di “Vivere a colori” proseguono la loro battaglia per una sanità migliore, dove il diritto alla salute sia normalità anche nelle zone interne. «Ecco perché abbiamo deciso di coinvolgere le scuole superiori del territorio e abbiamo invitato l’assessore regionale in questa sede - afferma Marilena Pintore -. Dobbiamo sensibilizzare i giovanissimi sulle problematiche della sanità nella nostra provincia». I ragazzi lo sanno bene, come hanno confermato alcune dettagliate domande rivolte all’esponente della Giunta guidata dal governatore Solinas. «Perché l’ospedale di Nuoro prima era un’eccellenza, dove i medici venivano a lavorare volentieri, mentre adesso si registrano fughe continue e si fa fatica a trovare il personale sanitario?», ha chiesto con maturità da vendere una studentessa. «Bisogna cercare di rendere di nuovo appetibile il San Francesco», ha detto Doria. Marilena Pintore aggiunge: «Sì, i medici preferiscono andare dove ci sono i primari e le strutture complesse. A Nuoro abbiamo tanti “facenti funzioni”, è un aspetto che non invoglia a scegliere il nostro ospedale perché “non fa curriculum”».

Progetto scolastico

Il progetto-concorso ministeriale vede in prima linea gli studenti dello Scientifico. Una cinquantina di ragazzi di due terze classi, sezioni C e I. «Insieme alla collega Maria Lucia Deiana abbiamo organizzato il progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola - Lezioni di Costituzione” - spiega la docente Vincenza Senette -. L’obiettivo è formare dei “cittadini attivi”. Da subito i ragazzi hanno manifestato particolare interesse per la sanità. Vogliono capire dove vadano ricercate le ragioni della crisi, se a livello nazionale o regionale. Per questo abbiamo voluto fortemente la presenza a scuola delle donne di “Vivere a colori”». La dirigente del liceo Fermi, Mariantonietta Ferrante, dice: «La sanità è diventato il tema-cardine del progetto. Gli studenti hanno accolto di buon grado le indicazioni dei docenti e immediatamente hanno mostrato interesse». Marilena Pintore conclude: «Chiediamo alla Regione che nel nostro ospedale non venga eliminata alcuna struttura complessa».