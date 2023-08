Un cuore di lattine per proteggere l’ambiente 

Un grande cuore contro l’abbandono dei rifiuti. L’installazione, realizzata con lattine di alluminio recuperate nelle strade di campagna, è visibile da ieri da Monte Sicci, alla periferia di Dolianova. Una nuova iniziativa di Francesco Picciau, artista che da anni utilizza le sue creazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della difesa dell’ambiente e della tutela del paesaggio seguendo il messaggio della Land Art, la corrente artistica americana che dagli anni ’60 si batte per un mondo ecosostenibile.

Lo scorso mese, sempre su un fianco di Monte Sicci, Picciau aveva utilizzato le stesse lattine abbandonate da automobilisti e passanti per realizzare la scritta a caratteri cubitali “Resilienza”. Un’opera lunga 30 metri e larga quattro che nelle scorse settimane è stata però cancellata dal vento. «La scritta è stata scombinata dallo scirocco e dal maestrale – spiega Picciau – e si è trasformata, come per magia, in un enorme cuore perché non può non starci a cuore tutelare e proteggere la bellezza della nostra Terra».

Le immagini dell’opera, riprese con un drone da Fabrizio Zucca, sono diventate virali in poche ore raccogliendo centinaia di commenti entusiastici. Per la sua opera, Picciau ha preso spunto da un’esperienza fatta durante un viaggio in Perù dove è venuto a contatto con alcuni artisti che, con le ruspe, realizzavano scritte e disegni sulle pareti spoglie delle Ande sfruttando il contrasto tra il terreno lavorato e l’erba secca.

