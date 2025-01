“Crematorio Freddo, un cronista nell’inferno di Auschwitz” è il libro del giornalista magiaro Jozsef Debreczeni (Budapest, 1905/Belgrado, 1978), scritto e pubblicato in lingua ungherese nel 1950 e poi colpevolmente fatto sprofondare nell’oblio. Riapparso nel 2023 in 15 paesi - per iniziativa di uno degli eredi dell’autore - è rapidamente divenuto un best seller internazionale. Il testo è da qualche giorno in libreria anche in Italia, edito da Bompiani. Il titolo “Crematorio Freddo” descrive la vita del lager-ospedale di Dornhau, nella Slesia polacca, dove l’autore (il cui vero nome era Jozsef Bruner) giunse dopo un primo soggiorno ad Auschwitz e poi a Furstenstein. A Dornhau venivano concentrati i detenuti non più in grado di lavorare, votati senza scampo alla morte per fame, per malattie o per gelo. Votati senza rimedio al seppellimento nella calce, in quanto non destinati alla gassificazione. Da qui il titolo “Crematorio Freddo”.

Giù nell’abisso

Debreczeni illustra un vero e proprio “descensus ad inferos”, un abisso di degrado cui sono sottoposti i prigionieri dei nazisti, volto al loro annientamento fisico e all’annichilimento psichico e mentale. Con un linguaggio asciutto, senza alcuna concessione al sentimento o alla retorica, Debreczeni descrive meticolosamente anche le gerarchie dei lager. Non tutti i deportati sono uguali. Gli aguzzini nazisti incoraggiano piccoli opportunismi, promuovono sordide cortigianerie, incitano alle più canagliesche connivenze i deportati, per meglio controllarli mettendo detenuti ebrei a sottoporre altri detenuti ebrei a ogni sorta di angherie. A loro volta, pure gli aguzzini sono strettamente sorvegliati dai comandi generali. Vale la pena di citare un passo di Debreczeni, che ricostruisce una misteriosa figura, quella di Moric: «Moric è l’unico ebreo in tutta la Germania che può muoversi liberamente in abiti civili e senza guardie. Un ebreo polacco pallido e smilzo. Nessuno conosce il suo cognome ( …). È il galeotto ebreo i cui misteriosi contatti risalgono fino al comando generale tedesco di Auschwitz. Motivo per cui non solo gli aguzzini ebrei dei più svariati gradi e ranghi, ma perfino i comandanti di campo tedeschi sono terrorizzati da lui. È un vero revisore. Arriva sempre all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. A Dornhau finora si era presentato solo una volta, ma in quella occasione aveva decisamente buttato all’aria il sistema schifoso costituito dal traffico dei denti d’oro e delle scorte di cibo e di tutte le altre forme di corruzione» (….). «Dove Moric appare, qualcosa deve succedere. E infatti succede. L’uomo misterioso (….) anche stavolta ha preso di mira gli affari che ruotavano intorno ai denti d’oro. Ha preteso conteggi precisi e dopo averli esaminati, con calma, ma con molta fermezza, ha rimosso dal suo ruolo il primario capo».

«Lettura obbligatoria»

Torna alla memoria Primo Levi, che, narrando della sua esperienza sotto i nazisti, parlò senza giri di parole di «perdita di ogni senso di affinità umana». In sintesi, la “cronaca” di Debreczeni diviene un pesantissimo atto di accusa contro le strategie di sistematico sterminio perpetrate dai nazisti e, nel contempo, un perentorio invito a non dimenticare, a preservare la memoria di quanto è accaduto. Commentando “Crematorio Freddo” Jonathan Safran Foer ha scritto: «È un’opera letteraria indispensabile e un documento storico di importanza insuperabile. Dovrebbe essere una lettura obbligatoria». In conclusione, la determinazione di chi (il nipote dell’autore, Alexander Bruner) ha riportato alla luce questo capolavoro “perduto” ci rammenta, ancora una volta, il monito di Primo Levi. «È avvenuto e quindi può avvenire di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Può accadere, e dappertutto». Oggi più che mai, il coraggio della memoria rende liberi.

